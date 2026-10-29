Pudinkové hřebínky z kynutého těsta – osvědčený recept od mé kamarádky. Chutnají úplně jako z pekárny

Tyhle nadýchané pudinkové hřebeny s čokoládou jsou přesně tím kouzelným pečivem, které dokáže z obyčejného rána vykouzlit sváteční zážitek a zaručeně vykouzlí úsměv na tváři všem členům rodiny. Už při prvním zakousnutí vás dostane dokonalá harmonie chutí i textur – na povrchu jemně křupavé a zlatočervené kynuté těsto provoněné pomerančovou kůrou ukrývá sametově vláčnou náplň, která se doslova rozplývá na jazyku. Je to skvostná slast, jež se hodí jako luxusní sladká snídaně k odpolednímu cappuccinu nebo jako parádní svačina pro děti.
Příprava plněného kynutého pečiva ve tvaru hřebenů a rohlíčků má v evropském pekařství mimořádně bohatou a dlouhou tradici. Mistři pekaři odjakživa vymýšleli různé způsoby prořezávání a skládání těsta, aby nejen zatraktivnili vzhled svých výrobků, ale především umožnili náplni krásně prolnout se s nadýchanou střídkou. Spojení vanilkového pudinku s čokoládovými kousky v nadýchaném bochánku staví na prověřeném spojení francouzských viennoiseries a tradičního středoevropského kynutého pečení. Výsledkem je elegantní moučník, který vypadá i chutná, jako byste ho právě přinesli z té nejvyhlášenější francouzské či vídeňské pekárny.
Velkou předností tohoto receptu je jeho úžasná variabilita, díky které si náplň můžete pokaždé přizpůsobit podle toho, na co máte zrovna chuť. Místo klasického vanilkového pudinku lze použít pudink čokoládový nebo lískooříškový,
který skvěle doplní nasekané pražené mandle. Ovocní nadšenci mohou do pudinkového základu přihodit hrst čerstvých malin, borůvek nebo kapku pikantní meruňkové zavařeniny pro příjemně navinulý tón. A pokud chcete pečivo dovést k naprosté dokonalosti, zkuste ho před pečením posypat plátky opražených mandliček nebo ho po vychladnutí jemně pokapat bílou čokoládovou polevou.
Prosetou mouku smíchejte s vejcem, cukrem, sušeným droždím a pomerančovou kůrou.
Poznámka: Kůru nastrouhejte z dobře omytého ovoce. Použít můžete vodu s jedlou sodou, která má abrazivní účinky.
Do směsi přidejte teplé mléko, olej a vytvořte těsto, které zakryjte potravinovou fólií a nechte kynout 1 hodinu na teplém místě. Vykynuté těsto pak rozdělte na 10 částí, z kterých vytvořte bochánky.
Každý bochánek vyválejte na plát ve tvaru elipsy o tloušťce 0,4 cm. Na jedné straně plátu vytvořte několik řezů z odstupy asi 1 centimetr tak, abyste nerozřízli okraje těsta.
Druhou polovinu plátu pokryjte trochou pudinkové náplně, kterou vytvoříte smícháním uvařeného vanilkového pudinku s čokoládovými kousky.
Tip: Pudink vytvoříte jednoduše smícháním vanilkového pudinku v prášku s mlékem, cukrem a vařením této směsi po dobu asi 1 minuty.
Náplní pokrytý plát těsta zarolujte a zahněte ho do tvaru rohlíčku. Vzniklé hřebeny následně vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je čistou utěrkou a nechte kynout 20 minut.
Pochoutku následně potřete směsí vaječného žloutku s mlékem a pečte ji v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 22–25 minut. Po vychladnutí nadýchané pudinkové hřebeny podávejte posypané moučkovým cukrem.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: sweet recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato