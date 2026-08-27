Pudinková náplň s kokosem dělá z obyčejných kynutých šneků delikatesu. Peču je na každou oslavu a nikdy žádný nezbyde

Nic nezútulní domov tak jako vůně čerstvě upečeného kynutého těsta, která se pomalu line z kuchyně. Kynuté šneky s pudinkem a kokosem představují dokonalé spojení tradičního řemesla a nápaditého nápadu. Zapomeňte na obyčejné a suché buchty. Tyto roztomilé spirálky ukrývají na povrchu bohatou vrstvu domáckého pudinku, který po upečení zůstává úžasně krémový, zatímco zasypaný strouhaný kokos vytvoří na vrchu krásně voňavou a křupavou krustičku.
Sladké pečení z kynutého těsta má v české i středoevropské kuchyni hlubokou tradici, ale přidání sametového žloutkového pudinku zjemněného máslem mu dodává neobyčejně moderní a pufovaný charakter. Tajný trik spočívá v přimíchání špetky kurkumy přímo do pudinkového základu – krému propůjčí nádherně sytou zlatavou barvu, která láká k nakousnutí. Kokos pak celý moučník příjemně odlehčí a dodá mu jemně exotický nádech, díky kterému chutná jako z té nejlepší vyhlášené pekárny.
Tenhle variabilní recept nabízí obrovský prostor pro vaši fantazii. Do podkladu pod pudink můžete přihodit hrst šťavnatých rozinek namočených v rumu nebo plátky mandlí. Pokud milujete ještě intenzivnější chuť, strouhaný kokos lze před sypáním lehce opražit na suché pánvi nebo do pudinku vmíchat trochu vanilkové pasty. Podávané po vychladnutí k šálku bílé kávy nebo čaje představují tyto šneky naprosto dokonalé pohlazení pro celou rodinu.
Mléko smíchejte s droždím, cukrem, vejcem a rozpuštěným máslem.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě. Před dalším použitím ho nechte vychladnout.
Přidejte mouku, sůl a vypracujte těsto, které vložte do mísy vymazané olejem. Těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho kynout 60 minut na teplém místě.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Mezitím připravte pudink. V rendlíku smíchejte vejce s klasickým i vanilkovým cukrem a škrobem. Do směsi vmíchejte mléko, kurkumu a zahřívejte ji 2–3 minuty.
Jakmile pudink začne bublat, vmíchejte do něj máslo, vařte ho 1 minutu a odstavte ho z tepla. Pudink přelijte do mísy, zakryjte ho fólií a nechte vychladnout.
Tip: Aby na pudinku nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Zatímco pudink chladne, těsto rozdělte na 9 kusů, z kterých vyválejte kruhové pláty o tloušťce asi 0,4 cm. Každý plát zarolujte a zatočte do spirály.
Kousky těsta pak vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je čistou utěrkou a nechte je kynout dalších 10–15 minut v teple.
Těsto pak potřete rozšlehaným vejcem s mlékem a pokryjte vychladlým pudinkem.
Tip: Aplikaci pudinku vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Vzniklé šneky nakonec posypte strouhaným kokosem a pečte je v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 25–30 minut. Kynuté šneky s pudinkem a kokosem podávejte až po vychladnutí, aby byly lépe stravitelné.
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Zdroj receptu: Bäckergeheimnisse
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová