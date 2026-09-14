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Pudinková bábovka jako z časopisu – jednoduchá klasika, kterou by měla znát každá správná hospodyňka

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Pudinková bábovka patří mezi moučníky, které potěší svou jednoduchostí. Těsto je díky pudinkovému prášku krásně jemné a vláčné a po upečení stačí bábovku jen lehce pocukrovat.
Pudinková bábovka jako z časopisu – jednoduchá klasika, kterou by měla znát každá správná hospodyňka

Pudinková bábovka jako z časopisu – jednoduchá klasika, kterou by měla znát každá správná hospodyňka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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