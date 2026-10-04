Půda po zelenině je vyčerpaná a kyselá. Stačí v listopadu nasypat levný prášek a účinky vydrží i čtyři roky

Brokolice, zelí i květák patří mezi zeleninu s nadprůměrným nárokem na vápník. Během vegetace ho intenzivně čerpají z půdy; roky bez korekce pH, nitrifikace dusíkatých hnojiv a vyplavování vápníku a hořčíku dešťovou vodou často zanechají záhon po košťálovinách výrazně kyselejší, než by následné plodiny vyžadovaly. Právě z tohoto důvodu dává smysl na podzim aplikovat mletý vápenec nebo dolomit, které přes zimu v půdě pomalu zareagují a na jaře vrátí půdní reakci blíže optimu.
Čím vápnit a za kolik: mletý vápenec versus pálené vápno
Pro zahrádkáře existují v zásadě dvě skupiny materiálů. Mletý vápenec (CaCO3) a vápnitý dolomit působí pozvolna a bezpečně, což je vhodné zejména pro lehčí a střední půdy. Pálené vápno (CaO) má podle textu v podkladu neutralizační sílu 179 % ve srovnání s čistým vápencem, reaguje prudce a doporučuje se používat jej výhradně na střední až těžké půdy, mimo vegetaci a vždy s důkladným zapravením; nezkušeným uživatelům se doporučuje zůstat u vápence (
Český zahrádkářský svaz).
Produkt Balení Orientační cena Vápenec mletý Hortus (Hornbach) 5 kg 67 Kč AGRO Granulovaný vápnitý dolomit (OBI) 5 kg 99 Kč
Ceny se liší podle prodejny a sezony; uvedené hodnoty jsou orientační.
Jak vypadá správný listopadový postup krok za krokem
Samotné rozsypání prášku po povrchu nestačí; bez zapravení se pH zvedne pouze v horních 5–7 cm a kořenová zóna příští plodiny zůstane kyselá. Správný postup je:
Odkliďte zbytky porostu. Košťály, spadané listy a plevel pryč. Rozrušte půdu. Rytí nebo hluboká kultivace otevře profil pro rovnoměrné promísení. Rozhoďte vápno rovnoměrně. Orientační udržovací dávka pro středně těžkou českou půdu činí přibližně 150 g CaO na m²; přesné množství závisí na aktuálním pH a půdním druhu ( Mendelu). Zapravte do hloubky. U páleného vápna je důkladné promísení nezbytné pro účinek i bezpečnost. Kompost ani hnůj nepřidávejte současně. ÚKZÚZ varuje před ztrátami dusíku a rozkladem organické hmoty při společné aplikaci s vápnem.
Podzimní termín dává materiálu tři až devět měsíců na reakci s půdními koloidy; na jaře tak záhon obvykle čeká se srovnaným pH.
Kolik sezon účinek vydrží a kdy testovat znovu
Účinek při udržovacích dávkách často vydrží tři až pět let; ÚKZÚZ pracuje s intervalem tří až pěti let, Mendelu uvádí opakování jednou za čtyři až pět sezon. Platí to při dávce odvozené od pH, dobrém zapravení a na středně těžkých až těžších půdách. Na lehkých písčitých půdách se vápník vyplavuje rychleji a interval se zkracuje. Rozhodování o vápnění je spolehlivější na základě laboratorního rozboru půdy než podle domácího pH měřáku; univerzitní poradna UConn doporučuje řídit se testem.
Zdroj fotografie: Foto: Unsplash Kdy vápnění naopak škodí: brambory, jahody a riziko převápnění Brambory – vyšší pH zvyšuje riziko strupovitosti; proto se vápnění v bramborovém roce doporučuje vyhnout. Jahody – preferují slabě kyselou půdu; úpravy pH se doporučuje plánovat nejméně rok před výsadbou. Hrách – snese cílové pH kolem 6,5, ale čerstvě převápněný záhon může vyvolat nerovnováhu mikroprvků.
Převápnění je reálné riziko i na košťálovinovém záhonu: vápno reaguje pomalu (časem i až dva roky) a opakovaná plná dávka bez kontroly pH může posunout reakci natolik, že rostliny přestanou přijímat mangan a zinek. Na lehkých půdách hrozí lokální přepalky, zvlášť u páleného vápna.
Ochrana před nádorovitostí: proč právě košťáloviny profitují nejvíc
Košťáloviny jsou citlivé na nádorovitost kořenů (clubroot), která v kyselé a vlhké půdě dokáže výrazně snížit výnosy. Pokusy UOregon ukázaly, že zvýšení pH na 7,1 a výše snížilo výskyt choroby o 44–77 % a její závažnost o 74–90 % (
Oregon State University). Vápnění chorobu přímo nelikviduje, ale výrazně omezuje podmínky pro její rozvoj, a pro zahrádkáře plánující návrat košťálovin na stejný záhon za dva až tři roky jde o účinné preventivní opatření.
Listopadový pytel mletého vápence za přibližně sedmdesát korun dokáže na středně těžké české půdě pomoci srovnat pH, ochránit následující brassikovou sezonu před nádorovitostí a vydržet v účinku tři až pět let—podmínkou je znát své pH a nepřestřelit dávku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková