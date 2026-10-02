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Půda je teď nejteplejší za celý podzim. Kdo do ní zasadí tyto 4 ovocné stromy, na jaře sklízí o rok dřív než soused

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Koncem září drží česká zemina po letních měsících tolik akumulovaného tepla, že kořeny nově zasazených stromů stíhají zakořenit ještě dávno před příchodem prvních mrazů.
Půda je teď nejteplejší za celý podzim. Kdo do ní zasadí tyto 4 ovocné stromy, na jaře sklízí o rok dřív než soused

Půda je teď nejteplejší za celý podzim. Kdo do ní zasadí tyto 4 ovocné stromy, na jaře sklízí o rok dřív než soused

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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