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Ptačí zpěv není jen o teritoriu a samicích. Pěvci produkují složitější melodie, než je k přežití nutné, vyplatí se zaposlouchat

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Slavík obecný disponuje v průměru sto devadesáti typy zpěvu na jednoho samce. Kos černý rozvíjí dlouhé, bohatě strukturované melodie za svítání nad střechami českých měst.
Ptačí zpěv není jen o teritoriu a samicích. Pěvci produkují složitější melodie, než je k přežití nutné, vyplatí se zaposlouchat

Ptačí zpěv není jen o teritoriu a samicích. Pěvci produkují složitější melodie, než je k přežití nutné, vyplatí se zaposlouchat

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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