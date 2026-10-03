Ptačí zpěv není jen o teritoriu a samicích. Pěvci produkují složitější melodie, než je k přežití nutné, vyplatí se zaposlouchat

Pěnice černohlavá do svého repertoáru vplétá motivy jiných druhů, jako by si budovala vlastní akustickou koláž. Tohle všechno se odehrává každé ráno za oknem, a věda posledních let ukazuje, že zaposlouchat se má smysl daleko hlubší, než bychom čekali.
Proč pěvci zpívají složitěji, než by museli
Školní poučka říká: samec zpívá, aby si vymezil teritorium a přilákal partnerku. Obojí platí. Jenže současná ornitologie přidává vrstvy, které z ptačího zpěvu dělají fenomén srovnatelný spíš s kulturním přenosem než s pouhým biologickým signálem. Pěvci, tedy oscinní ptáci tvořící zhruba polovinu veškeré ptačí diverzity na planetě, se svůj zpěv učí. Mládě naslouchá dospělému „tutorovi“, vytváří si sluchovou šablonu, pak trénuje takzvaný plastický zpěv a teprve po měsících ho fixuje do dospělé podoby. Bez vzoru se normální zpěv podle
Cornell Lab vůbec nemusí vyvinout.
Klíčem k mimořádné zvukové pestrosti je specializovaný dvoustranný syrinx, hlasový orgán umístěný tam, kde se průdušnice větví do průdušek. Obě strany mohou pracovat nezávisle, takže někteří pěvci produkují dva tóny současně. Výsledkem jsou místní dialekty, individuální rozpoznávací vzorce a repertoáry, jejichž rozsah u slavíka obecného dosahuje oněch sto devadesáti typů zpěvu na jedince. Drozd zpěvný každou sloku zopakuje dvakrát až čtyřikrát, jako by ji chtěl posluchači vtisknout do paměti. Pěnice černohlavá, letošní pták roku podle České společnosti ornitologické, přimíchává cizí motivy s takovou přirozeností, že ji
ČSO řadí mezi naše nejzdatnější vokalisty.
A pak je tu zpěv mimo hnízdní období. Čerstvá přehledová studie v časopise Ethology z roku 2026 popisuje, že ptáci zpívají i v kontextech, kde reprodukce nehraje roli, v hejnech, při sociálních interakcích, při udržování párového pouta. Autoři hovoří o „vnitřně odměňujícím“ stavu spojeném se zpěvem, o samoposilující praxi. Jde o seriózní vědeckou hypotézu, že zpěv může být pro ptáka sám o sobě odměňující, cosi jako vnitřní satisfakce, byť subjektivní „radost“ v lidském smyslu prokázat zatím nedokážeme.
VIDEO Kde se zrodil ptačí koncert: australské kořeny pěvců
Představa, že kolébkou zpěvu jsou evropské lesy, je lákavá, ale mylná. Fylogenetické analýzy posledních dvou dekád jednoznačně ukazují na východní Gondwanu, tedy oblast dnešní Austrálie a Nové Guineje. Velká fylogenomická syntéza publikovaná v PNAS odhaduje vznik řádu pěvců na australské pevnině přibližně před 47 miliony let. K výrazné diverzifikaci zpěvných pěvců došlo asi před 33 miliony let a první odchod z Austrálie proběhl zhruba před 23 miliony let, přes tehdejší ostrovy Indonéského souostroví do Asie a odtud dál do Afriky, Evropy i Ameriky.
Where Song Began, kniha Tima Lowa, upozorňuje na důležitou nuanci: Austrálie nemusí mít nejvyšší počet druhů pěvců, ale nese nejstarší a anatomicky nejrozmanitější linie. Genetická a morfologická variabilita tamních ptáků je mimořádná. Když dnes v českém parku nasloucháme kosu nebo pěnkavě, slyšíme vzdálený akustický odkaz kontinentu, který leží na opačné straně zeměkoule.
Pěvci přitom nejsou jediní ptáci schopní vokálního učení. Stejnou dovednost nezávisle vyvinuli papoušci a kolibříci, tři evoluční cesty ke stejnému výsledku. U pěvců je ovšem naučený zpěv rozšířen napříč tisíci druhy a dosahuje největší šíře repertoárů, dialektů a akustických výkonů.
Šest minut, které mění náladu: co říkají studie o vlivu na psychiku
V roce 2022 tým
Institutu Maxe Plancka pro rozvoj člověka zveřejnil výsledky online randomizovaného experimentu s 295 účastníky. Jedna skupina poslouchala šest minut ptačího zpěvu, druhá šest minut dopravního hluku. Výsledek: ptačí zpěv měřitelně snížil úzkost i paranoidní naladění. Šest minut. Bez léků, bez terapeuta, bez nákladů.
Terénní data jsou ještě přesvědčivější. Experiment s přibližně půlhodinovou procházkou v botanické zahradě, při níž účastníci vědomě zaměřovali pozornost na ptačí hlasy, ukázal pokles srdeční frekvence, krevního tlaku i hladiny kortizolu. Stoupl naopak subjektivní pocit klidu a obnovy. Klíčové slovo: vědomě. Pasivní procházka pomáhala taky, ale soustředěné naslouchání účinek zesílilo.
Další studie shrnuté Cornell Lab dokládají, že i běžné setkání s ptáky během dne, zahlédnutí či zaslechnutí, koreluje s lepším momentálním pocitem pohody. Podle nás jde o jeden z nejdostupnějších zdravotních návyků vůbec: otevřít ráno okno, vyjít do parku, na pět minut odložit telefon a zaposlouchat se.
Kde v Česku uslyšíte nejbohatší ranní koncert
Pravidlo České společnosti ornitologické zní jednoduše: čím různorodější prostředí, tím více druhů. Staré stromy, husté keře, kvetoucí louky, mrtvé dřevo, blízkost vody a zarostlé okraje, to je recept na akusticky pestrý park. V Praze, Brně i menších městech takové kouty existují. Stačí přijít za svítání.
Kdo chce zážitek s průvodcem, může využít akci Vítání ptačího zpěvu, kterou ČSO pořádá na zhruba stovce míst po celé republice. Pro celoroční výpravy slouží ptačí parky ČSO:
Josefovské louky u Jaroměře Zbudovská blata v jižních Čechách Mnišské louky na Šumavě Malá Lipová v Bílých Karpatech Kosteliska na jižní Moravě Střimická výsypka v Podkrušnohoří Rzy ve středních Čechách Jihlávka na Vysočině Jak rozpoznat, komu ten hlas patří: aplikace a databáze pro české ptáčkaře
Identifikovat zpěváka podle hlasu bývalo doménou zkušených ornitologů. Dnes to zvládne telefon. Dvě nejspolehlivější aplikace:
– funkce Sound ID nahraje okolní zvuky a v reálném čase navrhuje druhy; navíc filtruje podle polohy a data, takže nabízí jen ptáky, kteří se na daném místě a v daném období reálně vyskytují. Merlin Bird ID – projekt Cornell Lab a Technické univerzity v Saské Kamenici, zaměřený čistě na rozpoznávání podle zvuku. BirdNET
Výsledek obou aplikací doporučujeme brát jako první návrh, nikoliv verdikt. Ověření přes české databáze birds.cz a atlas.birds.cz ukáže, zda navržený druh na lokalitě a v období dává smysl. Kombinace mobilní aplikace a české databáze je dnes nejspolehlivější cesta, jak se z pasivního posluchače stát vědomým pozorovatelem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková