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Ptáci dokáží migrovat desetitisíce kilometrů. V čem spočívá tajemství jejich špičkové navigace?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Jak stěhovaví ptáci vědí, kam letí? Některé z jejich navigačních nástrojů jsou lidem dobře známé, zatímco jiné fascinující signály teprve poznáváme. Pojďme se nyní ponořit do tajů velkých hejn migrujících ptáků, a poodhalit tak tuto velkou navigační záhadu.
Ptáci dokáží migrovat desetitisíce kilometrů. V čem spočívá tajemství jejich špičkové navigace?Zdroj: zizar / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 12.10.2026 05:00
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