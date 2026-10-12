Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ptáci dokáží migrovat desetitisíce kilometrů. V čem spočívá tajemství jejich špičkové navigace?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jak stěhovaví ptáci vědí, kam letí? Některé z jejich navigačních nástrojů jsou lidem dobře známé, zatímco jiné fascinující signály teprve poznáváme. Pojďme se nyní ponořit do tajů velkých hejn migrujících ptáků, a poodhalit tak tuto velkou navigační záhadu.
Ptáci dokáží migrovat desetitisíce kilometrů. V čem spočívá tajemství jejich špičkové navigace?

Ptáci dokáží migrovat desetitisíce kilometrů. V čem spočívá tajemství jejich špičkové navigace?

Zdroj: zizar / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Aby se Eskymák udělal, ale neutopil, potřebuje tuilik: Matka mi ušila dívčí šaty z tulení kůže, které mi zachránily život
Aby se Eskymák udělal, ale neutopil, potřebuje tuilik: Matka mi ušila dívčí šaty z tulení kůže, které mi zachránily život
Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nález
Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nález

V Burton Agnes v Yorkshire v severní Anglii byl nalezen předmět v podobě bubnu s rytým dekorem. Pozoruhodný...

Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci
Menehune kolonizovali Havajské ostrovy ještě v době předkontaktní. Liliputští stavbaři prý pracovali pouze v noci

Havajští Menehune byli velmi výkonní a pracovali pouze od západu do východu slunce. Díky jejich malému...

Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let
Dějiny Ostravy: důkazy o lidské přítomnosti v oblasti jsou staré 30 000 let

Slezské krajské město Ostrava se může jako jedno z mála pyšnit skutečně dlouhou a pestrou historií. Díky...

Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou
Prokletí hrobky se netýkalo jen egyptských vykopávek. Kazimír IV. Jagellonský měl také jednu takovou

V roce 1973 náhle zemřeli čtyři z dvanácti vědců, kteří se zúčastnili otevření hrobky polského krále...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.