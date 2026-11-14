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Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou

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Dennívýzva
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Nasypeš ho do vody a během chvíle se z nenápadných světlých slupek stane něco mezi gelem a pudinkem. Na první pohled možná nic, co by člověka přimělo běžet pro lžíci. Jenže právě tahle zvláštní schopnost dělá z psyllia jednu z nejzajímavějších surovin celé naší semínkové série.
Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou

Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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