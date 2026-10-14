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Psychologové vyhlásili nejtoxičtější barvu oblečení. Ničí vztahy a způsobuje deprese

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Zdánlivě neutrální volba, kterou milují tisíce lidí. Psychologové ale varují: dlouhodobě může vysávat energii, prohlubovat úzkost a bránit osobnímu růstu.
Psychologové vyhlásili nejtoxičtější barvu oblečení. Ničí vztahy a způsobuje deprese

Psychologové vyhlásili nejtoxičtější barvu oblečení. Ničí vztahy a způsobuje deprese

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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