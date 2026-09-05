Reklama
4 min
Psychologové tvrdí: Lidé s nepořádkem doma většinou nemají žádný režim a odkládají rozhodnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kupa oblečení přehozená přes křeslo, štůsek pošty na jídelním stole, zásuvka, do […]
Psychologové tvrdí: Lidé s nepořádkem doma většinou nemají žádný režim a odkládají rozhodnutí
Zdroj:
Reklama
Kdo měl za socialismu tenhle gramofon, byl v paneláku hvězda. Dnes za něj sběratelé dávají i 12 000 Kč
Konec éry vany v koupelně. Tohle je praktičtější a zabere míň místa
V českých koupelnách se odehrává tichá proměna. Vana, která donedávna patřila skoro […]
Otočte staré termosky dnem vzhůru. Pokud mají zespodu tuhle značku, sběratelé vám vyplatí klidně i 3 500 Kč na ruku
Stará termoska většinou skončí bez povšimnutí. Válí se zaprášená ve sklepě nebo […]
Nemáte doma tuhle dětskou knihu z ČSSR. Dřív ji mělo každé dítě a dnes za ni sběratelé z celé Evropy platí i 15 000 Kč
Ve starých skříních a na půdách leží knížky, které většina lidí bere […]
Retro bundy z devadesátek se vracejí: Jejich prodej roste rychleji než u čehokoli jiného
Lesklá sportovní bunda z devadesátek, která roky ležela zapomenutá kdesi ve sklepě, […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
- Všem kolem umíš říct „to dáš“. Na sebe se v zrcadle sotva usměješ. Proč je tak těžké být na vlastní straně?
- Co kdyby ses letos v září nevracela „do režimu“? Tvůj život nepotřebuje po létě generální opravu
- Stačí, aby vás druhý začal napodobovat. Kuřáci v experimentu vykouřili dvakrát víc cigaret
- William J. Sidis měl IQ 300. Největšího génia všech dob zničila vlastní inteligence
Ducár Cvernu rozebral. Po jasné porážce si poražený rýpl do diváků
MMAMAG.cz
dnes, 11:14
1 min
Konečný sliboval rychlý konec. Influencer ustál čtyři kola tlaku a bývalého mistra světa překvapil odolností
MMAMAG.cz
dnes, 11:09
1 min
Trumpovi vyjednavači Witkoff s Kushnerem přistáli v Moskvě. S Putinem zde budou jednat o možném obnovení jednání o míru
HN.cz
dnes, 11:06
FOTO, VIDEO: Prahou projela kolona 800 motorkářů v čele s prezidentem Pavlem
Pražská Drbna
dnes, 11:02
1 min
Po propuštění z vězení vyhrožoval lidem zabitím. Muž z Náchodska je ve vazbě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:00
Reklama
Z vězení na svobodu a zpátky za mříže. Muž měl vyhrožovat bývalé družce
Hradecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Kontrolují dívkám oblečení a zakazují plavání. Rakousko na islamisty chystá bič
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:00
Detektivka 105 % alibi drtila návštěvnost kin. Lidé ocenili naprostou absenci politiky
V Telce
dnes, 10:58
3 min
Máslo, které máslem není. Poznáte to podle 1 detailu na obalu
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:58
4 min
Roberto Soldić je oficiálně v UFC. Robocop se vrací do welteru
MMAMAG.cz
dnes, 10:57
1 min
Reklama
Gravesova choroba se může nápadně projevit změnami očí. Za onemocněním štítné žlázy stojí nesprávná reakce imunity
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:54
2 min
Tahle obyčejná luštěnina je po 50 zásadní. Podpoří srdce, kosti i svaly
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:54
3 min
Pogačar je po operaci klíční kosti. Slovinský fenomén oznámil bolestivé rozhodnutí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:53
Eva Burešová vstupuje do světa metalu. Její nový videoklip je přesným opakem toho, co od ní fanoušci očekávají
In-lifestyle.cz
dnes, 10:52
3 min
Besky se vrátila z Japonska a hned balila kufry znovu. S přítelem objevili vášeň, kvůli které létají do ciziny
VIPživot.cz
dnes, 10:50
2 min
Reklama
Topuria po měsících ticha hlásí návrat. Porážku proměnil v dojemný vzkaz synovi
MMAMAG.cz
dnes, 10:49
1 min
Nebezpečnou nemoc plic může prozradit zvláštní zvuk. Připomíná suchý zip nebo chůzi po sněhu
Trendy Život
dnes, 10:49
5 min
Houbařská sezona ještě neřekla poslední slovo: Odborník prozradil, kdy mohou přijít nejlepší dny
Trendy Život
dnes, 10:48
3 min
Jakub Štáfek v pubertě řešil, z čeho koupit ledničku. Dnes spoluvlastní fotbalový klub a stěhuje rodinu do vily
ReadZone
dnes, 10:47
3 min
Elektrický dron letí těsně nad vodou a radary ho nevidí. Američané oživili sovětský koncept ekranoplánu pro armádu
Mobify.cz
dnes, 10:46
5 min
Reklama
Název Mumuland chtěly používat nevěstince. Kotvald prozradil, co se dělo za kulisami hitu, který zná celé Česko
VIPživot.cz
dnes, 10:44
3 min
Jak zachránit nepovedený krém na pařížské rohlíčky? Nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat
Cooky.cz
dnes, 10:44
5 min
Ranní únavu mohou zahnat i potraviny bez kofeinu. Energii dodají podobně jako káva, ale k organismu bývají šetrnější
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:42
2 min
Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu
SvětFormule.cz
dnes, 10:41
1 min
Vémolu před návratem zasáhla smutná zpráva. Rozloučil se se svým dlouholetým parťákem
MMAMAG.cz
dnes, 10:40
1 min
Reklama
Nikdy nekupujte tohle pečivo večer ve slevě. Pekaři vysvětlují, co se s ním celý den děje
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:40
4 min
Praděd ve schránkách po celém Česku. Jeseníky se dostaly na poštovní známky
Hanácká Drbna
dnes, 10:37
1 min
Plameny šlehaly z útrob jeskyně. Scéna připomínala ohnivou bránu do pekla
Plzeňská Drbna
dnes, 10:37
1 min
G MMA prý neplatí, tvrdí Kaluba. Zvažuje, že na turnaji nenastoupí
MMAMAG.cz
dnes, 10:33
2 min
Kdo měl za socialismu tenhle gramofon, byl v paneláku hvězda. Dnes za něj sběratelé dávají i 12 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 10:33
4 min
Reklama
Nikdy neberte tenhle sýr ze slevového regálu. Prodavačky prozrazují, proč jde dolů vždycky jako první
Bruneta v kuchyni
dnes, 10:31
4 min
Češi vaří rýži špatně a ničí chuť i vůni. Správný způsob je úplně jiný
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
Majitel Liberce Kania popsal hon na Mahmiće. Agenti kvůli penězům ničili jeho osud
SportyŽivě
dnes, 10:30
3 min
Půl sklenice citronové šťávy do vařených brambor. Kdo to zkusil, už je jinak nedělá
adbz.cz
dnes, 10:24
2 min
Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard
Vše o sportu
dnes, 10:20
4 min
Reklama
Višňová bojuje o titul Vesnice roku. Severočeskou obec může podpořit i veřejnost
Liberecká Drbna
dnes, 10:15
2 min
Zásobník na prací prostředek vyžaduje pravidelnou údržbu. Jeho důkladné vyčištění přitom zabere jen minimum práce
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:12
2 min
Muradov má jasno. Fleury teď odvetu nedostane, přednost má Jotko
MMAMAG.cz
dnes, 10:10
1 min
Český reprezentant Zadina dokázal pověst střelce. Dvěma góly zazářil v Lize mistrů
SportyŽivě
dnes, 10:09
3 min
Kinobox Daily: Atmosférický film, kterému se nedá věřit. Nejvyšší nabídka si s vámi pohraje
Kinobox.cz
dnes, 10:06
2 min
Reklama
Reklama
Babiše zlákala unikátní Tesla. „Hned si to u vás objednávám," halasil na prodejce
Po desítkách let manželství našla jeho plán na nový život. Nebyla v tom jiná žena
Podle meteorologů přijde v Evropě drsná změna počasí. Tohle 90 % Čechů vůbec nečeká
Videorekordér byl luxus a první mobil pořádný macek. Tenhle retro kvíz je pro opravdové znalce
Kolie: Lassie vytvořila očekávání, která žádný pes nemůže splnit
Reklama
Reklama