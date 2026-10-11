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Psíma očima: Proč máme pocit, že nám pes rozumí lépe než naši blízcí? A co o nás skutečně pozná

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Přijdete domů po mizerném dni a zatímco někdo z rodiny začne vysvětlovat, co jste měli udělat jinak, pes si lehne vedle vás. Nic jste mu neřekli, přesto máte pocit, že pochopil všechno podstatné. Jaké informace o nás skutečně zachytí — a kolik významu do jeho chování vkládáme sami?
Psíma očima: Proč máme pocit, že nám pes rozumí lépe než naši blízcí? A co o nás skutečně pozná

Psíma očima: Proč máme pocit, že nám pes rozumí lépe než naši blízcí? A co o nás skutečně pozná

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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