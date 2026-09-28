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Psi opravdu rozumí lidským slovům, potvrdili vědci. Jsou chytřejší než opice

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Vědci z Budapešti prokázali, že psí mozek rozlišuje slova podle souhlásek úplně stejně jako lidský. Jde o schopnost, kterou dosud nezvládají ani primáti.
Psi opravdu rozumí lidským slovům, potvrdili vědci. Jsou chytřejší než opice

Psi opravdu rozumí lidským slovům, potvrdili vědci. Jsou chytřejší než opice

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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