Psí olizování spouští v mozku endorfiny u psa i člověka současně. Původ rituálu sahá k prvním vdechům novorozeného štěněte

Štěně přichází na svět zabalené v plodovém obalu, mokré, slepé a bez dechu. Fenka se k němu skloní, obal protrhne zuby a jazykem odhalí nos i tlamičku. Pak líže dál, rázně a vytrvale, dokud mládě nezalapá po vzduchu. První pohyb, který štěně ve svém životě pocítí, je tedy olizování. Tentýž nástroj o pár let později přistane na vaší tváři, když se vrátíte z práce. Mezi těmito dvěma okamžiky leží celý psí život a my jsme dohledali, co všechno se do jednoho olíznutí vejde: mateřská péče, vlčí etiketa, chemie odměny i bakterie, na které je dobré myslet.
První nádech štěněte začíná jazykem fenky
Podle veterinárních nemocnic VCA fenka po porodu štěně olizuje a jemně okusuje, aby uvolnila dýchací cesty a nastartovala dýchání. Tím ovšem její práce teprve začíná. Novorozená štěňata se v prvních týdnech nedokážou sama vyprázdnit. Matka jim proto po každém kojení olizuje bříško a oblast pod ocáskem, čímž stimuluje močení i kálení. Přehled mateřského chování psů publikovaný v Journal of Small Animal Practice označuje tuto péči v prvních třech týdnech za zásadní.
Jazyk tak pro mládě znamená čistotu, teplo, nasycení i bezpečí. Mozek si to spojení zapamatuje.
Když štěňata dorostou do věku odstavu, role se otočí. Teď olizují ona, a to matčinu tlamu. U psovitých šelem jde o prastarý signál: dospělý jedinec na takové šťouchání reaguje vyvržením natrávené potravy, kterou mláďata zbaští. Americký kynologický klub AKC právě tento mechanismus uvádí jako jeden z kořenů pozdějšího olizování lidí. Psí jazyk se během pár týdnů promění z nástroje přežití v nástroj vyjednávání.
Vlčí pozdrav v obýváku: olizování tlamy jako řeč smečky
Abychom pochopili dospělého psa, vyplatí se nahlédnout k jeho divokým příbuzným. International Wolf Center popisuje olizování tlamy u vlků jako součást takzvané aktivní podřízenosti. U vlčat slouží k vyžádání potravy, u dospělých přetrvává jako gesto důvěrnosti a uznání postavení ve smečce. Studie rodinné smečky arktických vlků zaznamenala, že přátelský pozdrav běžně doprovází olizování tlamy či čenichu.
Pes, který vám po návratu domů skáče k obličeji a snaží se dosáhnout na bradu, tedy v podstatě předvádí vlčí uvítací ceremonii. Váš obličej je pro něj ekvivalentem tlamy vůdčího zvířete. Podle nás právě tohle vysvětluje, proč psi tolik míří k ústům a nosu, přestože by jim ruka zcela postačila.
Olizování navíc funguje jako smírčí signál. Pes jím může tlumit napětí, vyjádřit, že nechce konflikt, nebo si vyžádat prostor. Stejné gesto tak podle situace znamená „rád tě vidím“ i „prosím, uklidni se“.
Endorfiny, oxytocin a dopamin: chemie, kterou pes a člověk sdílejí
Proč by si pes zachovával chování z dob kojení až do stáří? Protože se mu vyplácí. VCA uvádí, že při olizování se v psím mozku uvolňují endorfiny, látky spojené s pocitem klidu, uvolnění a bezpečí. Portál PetMD doplňuje, že opakované olizování pomáhá některým psům zvládat stres nebo zahlcení podněty. Jazyk se tak stává i samoobslužným zklidňovacím prostředkem.
Zajímavější je, co se děje na druhé straně. Jihoafričtí vědci Johannes Odendaal a Roy Meintjes změřili v roce 2003 hladiny hormonů u 18 lidí a 18 psů před pozitivní interakcí a po ní. Výsledky jejich
studie ukázaly nárůst u obou druhů zároveň:
Látka Člověk (medián) Pes (medián) β-endorfin z 3,1 na 8,0 pmol/l z 1,2 na 2,8 pmol/l Oxytocin vzestup vzestup Dopamin vzestup vzestup Prolaktin vzestup vzestup
Hladina β-endorfinu se u lidí více než zdvojnásobila, u psů také. Olizování, hlazení, mazlení a mluvení ke psovi patří do jedné rodiny přátelského kontaktu a chemie odměny se v ní rozlévá oběma směry. Výzkum lidských sociálních interakcí z roku 2024 spojuje dotek hlavně s oxytocinem a regulací stresu. Přirovnání k objetí proto podle nás sedí jako obraz: dva tvorové si navzájem dodávají pocit, že jsou v bezpečí.
Láska, sůl, nebo naučený trik? Jak číst psí jazyk
Náklonnost je jen jedna z možných pohnutek. Pes svět poznává tlamou a nosem a vaše kůže mu nabízí bohaté menu. Podle AKC má pes zhruba 1 700 chuťových pohárků, zatímco člověk kolem 9 000. Chuť ale u psa úzce spolupracuje s čichem, který je jeho hlavním smyslem. Přehledová studie o psím čichu z roku 2026 připomíná, že psi rozpoznají i lidské emoční pachy z potu, dechu a dalších výměšků. Slaný pot po běhu, zbytky krému, mastnota od večeře nebo slzy jsou pro psí nos zprávou, kterou chce prozkoumat.
Orientační vodítko, jak motiv rozluštit podle kontextu:
Po sportu, v horku nebo po jídle: nejspíš chuť a pach. Při příchodu domů, s vrtícím se ocasem a uvolněným tělem: pozdrav a náklonnost. Při nízkém postoji, odvrácené hlavě a staženém ocase: usmiřování nebo žádost o odstup. Když olíznutí pokaždé vyvolá smích, řeč nebo odstrčení: naučená strategie, jak získat pozornost.
Poslední bod podceňuje řada majitelů. I vyjeknutí a odstrkování je pro psa odměna, protože se mu dostalo reakce. Kdo chce olizování omezit, má podle VCA a AKC sáhnout po přesměrování: lízací podložka, hlavolam, hra nebo povel. Trest vztah zbytečně zatíží a příčinu nevyřeší.
Pozornost si zaslouží i pes, který olizuje přehnaně: lidi, předměty nebo sám sebe. Úzkost, nuda, bolest i alergie se často projevují právě takto. Varovným signálem jsou lysiny, zarudnutá či mokvající kůže, strupy nebo místo, které si pes úporně hlídá. Tehdy patří na řadu nejprve veterinář a teprve poté práce na chování.
Bakterie v psí tlamě: kdy je na místě zbystřit
Psí sliny nesou vlastní mikrosvět a čeští vědci ho změřili. Ve
sborníku IGA 2022 Veterinární univerzity Brno uvádějí, že ze 130 vyšetřených psů mělo bakterii Capnocytophaga canimorsus v dutině ústní 90 zvířat, tedy 69 %. Příbuzný druh C. cynodegmi nesl dokonce 79 % psů. Tyto mikroby patří k běžné výbavě psí tlamy a vyskytují se i u koček.
Pro zdravého člověka představuje občasné olíznutí neporušené kůže nízké riziko. Potíž nastává, když se sliny dostanou do otevřené rány, oděrky nebo na sliznice. Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve svém
přehledu řadí k ohroženým lidi s oslabenou imunitou, s rakovinou, cukrovkou, HIV, po chemoterapii či na imunosupresivech, osoby bez sleziny a lidi s nadměrnou konzumací alkoholu. U pacientů bez sleziny je riziko úmrtí na tuto infekci 30 až 60krát vyšší. Komplikace sahají od otravy krve přes selhání ledvin až po gangrénu.
Příznaky se obvykle objeví za tři až pět dní, někdy za den, jindy až po dvou týdnech: puchýře, zarudnutí, otok, hnis či bolest v ráně, horečka, průjem, zvracení, bolest hlavy, zmatenost nebo bolesti svalů a kloubů. Tehdy je třeba neprodleně zamířit k lékaři.
Praktická pravidla pro domácnost:
Olíznutou ránu ihned omyjte mýdlem a vodou. Obličej, ústa, oči a čerstvé škrábance psovi nenabízejte. Ruce po kontaktu se slinami umyjte, zvlášť před jídlem. U malých dětí a seniorů buďte opatrnější. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že právě tyto skupiny bývají psem zraněny nejčastěji a u dětí do čtyř let tvoří poranění hlavy a krku až dvě třetiny případů. Kontakt dítěte se psem by proto měl vždy probíhat pod dohledem dospělého.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková