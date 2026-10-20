Psí chlup se v pračce neodplaví, protože ho voda zatlačí hlouběji do vláken. Pomáhá sušička před praním, ne po něm

Tmavé kalhoty po večeru na gauči s labradorem, mikina, ve které jste ráno venčili husky, deka z psího pelechu. Většina z nás tohle všechno hodí rovnou do pračky a po vyprání žasne, že chlupy pořád trčí z látky. Americký portál
Hepper přitom radí opačný postup: suché, chlupaté oblečení dát nejdřív na deset minut do sušičky bez ohřevu, jen na otáčení. Chlupy se uvolní a sesypou do filtru na žmolky. Výrobce spotřebičů Maytag doporučuje totéž, a když jsme postupy porovnali, ukázalo se, že nejvíc záleží na sledu kroků. Nejdřív chlupy mechanicky setřást a zachytit. Prát až potom. Proč se psí chlupy v pračce nespláchnou
Psí chlup se do tkaniny zahákne díky své stavbě. Povrch chlupu kryje šupinatá vrstva, která se zachytí ve vláknech, a k tomu přistupuje statická elektřina vznikající třením látek. Americký kynologický klub AKC jmenuje jako hlavní viníky právě statický náboj, strukturu srsti a proudění vzduchu v bytě, které chlupy rozhání po místnosti.
Ve vodě se chlupy navíc slepují do chomáčů. Ty pak putují bubnem, uvíznou v gumovém těsnění, ve filtru čerpadla nebo v odtokové hadici. Maytag výslovně varuje, že mokré shluky chlupů mohou pračku zanést a zhoršit její výkon. Co se nezachytí, sedne zpátky na prádlo, a když buben nevytřete, svezou se chlupy i s další várkou ručníků.
Pračka tedy s chlupy nebojuje, jen je přeskupuje. Mokrá hmota textilu je drží pevněji než suchá látka a voda samotná je spolehlivě neuvolní. Proto dává smysl dostat co největší porci srsti pryč ještě za sucha, kdy ji proud vzduchu v sušičce odnese rovnou do síťky.
Deset minut v sušičce bez ohřevu: návod krok za krokem
Celá metoda stojí na mechanice. Buben se točí, kusy oblečení do sebe narážejí, chlupy se uvolňují a vzduch je táhne do filtru. Teplo nepotřebujete, naopak by zbytečně zvyšovalo statiku. Na displeji hledejte program označený jako provzdušnění, osvěžení, studený vzduch nebo jednoduše sušení bez ohřevu.
Postup v sedmi krocích:
Roztřiďte prádlo. Do sušičky patří jen kusy, které smějí do sušičky i do pračky. Na štítek se vyplatí podívat vždy. Vložte suché oblečení. Nenavlhčujte ho, celý trik funguje právě za sucha. Spusťte program bez ohřevu na deset minut. Maytag radí po zhruba deseti minutách prádlo zkontrolovat. Vyčistěte filtr na žmolky. Šedá plsť z chlupů vás nejspíš překvapí svým objemem. Vyperte. Pračku nepřeplňujte, prádlo potřebuje prostor, aby se v bubnu pohybovalo a voda ho mohla propláchnout. Dosušte. Sušička po praní funguje jako druhé síto, které zachytí zbytky. Filtr vyčistěte znovu. Po každém cyklu, bez výjimky.
Účinnost metody prověřila laboratoř magazínu
Good Housekeeping. Deset minut na programu bez tepla se sušicím ubrouskem v bubnu odstranilo většinu chlupů, i když ne do posledního. Pro majitele línajícího psa jde podle nás o nejvýhodnější poměr námahy a výsledku ze všech domácích fíglů. Jedna dávka, deset minut, plný filtr.
Pečlivé čištění filtru má i bezpečnostní rozměr. Good Housekeeping upozorňuje, že zvířecí srst rychle ucpává odvětrání sušičky, čímž klesá účinnost a roste riziko požáru. Kdo tedy pošle chlupaté prádlo dvakrát za sebou do bubnu a filtr mezitím nevybere, sám si práci kazí.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Ocet, sušicí ubrousky a váleček: pomocníci, kteří přicházejí na řadu později
Hepper uvádí celkem devět metod. Kromě sušičky jde o houbičku, lepicí váleček, izolepu, ocet, sušicí ubrousky, vysávání, napařovač a kartáčování psa. Všechny mají své místo, avšak nejlépe fungují jako navazující kroky, ne jako samostatný zázrak.
Ocet. Americké návody doporučují přidat do praní asi 120 ml destilovaného bílého octa, který má zmírnit statiku a vytvořit pro chlupy méně přilnavé prostředí. V českých domácnostech se ovšem obvykle používá kvasný lihový ocet, který mívá 8 % kyseliny octové, například Tesco uvádí 8 g na 100 ml. Americký bílý ocet do domácnosti bývá slabší, proto bychom s tuzemskou lahví šetřili: menší dávka nebo ředění. K opatrnosti nabádá i výrobce spotřebičů Whirlpool, podle kterého může ocet přidávaný do pračky postupně narušovat gumové části i některé jemné tkaniny. Místo pravidelné rutiny proto doporučuje spíš namočení ve zředěném roztoku mimo pračku a důkladné vymáchání. Před prvním pokusem nahlédněte do manuálu své pračky.
Sušicí ubrousky. U aviváží a ubrousků je mechanismus prozkoumaný důkladněji než u octa. Obsahují kationtové tenzidy, které se navážou na vlákna, zjemní je, sníží tření a tím i statický náboj. Domol z Rossmannu deklaruje 5 až 15 % těchto látek a balení s 25 kusy stojí 49,90 Kč, tedy zhruba dvě koruny za kus. Na srovnávači Heureka seženete i Lenor (34 kusů zhruba za 68 až 99 Kč), Coccolino, Swirl nebo EcoHaus. Good Housekeeping podotýká, že ubrousky jsou navržené pro vlhké prádlo a na suchém mohou zanechat lehký povlak. Pokud ale oblečení míří vzápětí do pračky, nevadí to. Alergici a lidé s citlivou kůží by měli pohlídat parfemaci.
Váleček a páska. Precizní nástroje na jednotlivé kusy, třeba na sako před odchodem z domu. Na celou várku prádla se nehodí, na doladění po sušičce jsou ale nenahraditelné. Bez sušičky a s jemnými látkami: houbička, napařovač a kartáč na psa
Sušičku nemá zdaleka každá česká domácnost. I tady však platí stejná zásada: chlupy odstranit dřív, než prádlo zmokne. Osvědčené pořadí vypadá takto:
Oblečení vyklepejte venku nebo na balkoně. Přejeďte ho suchou či lehce navlhčenou houbičkou jedním směrem. Gumová rukavice poslouží podobně. Zbytky seberte válečkem nebo lepicí páskou. Pračku naplňte nanejvýš do tří čtvrtin. Po praní vytřete buben a gumové těsnění, ať se chlupy nesvezou s příští dávkou. Maytag doporučuje pravidelně čistit i filtr čerpadla.
Samet, vlna a podobné choulostivé materiály do bubnu nesmějí vůbec. Hepper radí nejprve jemně použít váleček nebo pásku, pak látku zlehka přejet napařovačem směrem shora dolů. Vlhkost a mírné teplo chlupy uvolní a zbytek opět posbírá váleček. Řiďte se vždy štítkem a u vlny postupujte dvojnásob šetrně.
Nejúčinnější prevence ovšem začíná u psa. Podle americké organizace ASPCA stačí psům s krátkou hladkou nebo krátkou hustou srstí kartáčování jednou týdně, dlouhá hedvábná srst vyžaduje péči denně. AKC dodává, že v období silného línání je namístě sáhnout po kartáči několikrát týdně, klidně i každý den. Pro krátkou srst se hodí kartáč s přírodními štětinami nebo rukavice, na delší a dvojitou srst pak drátěný kartáč, hrábě na podsadu či speciální vyčesávací nástroj. Nejvíc práce čeká majitele zjara, kdy psi shazují zimní kožich, a potom znovu na podzim při výměně srsti. Co zůstane v kartáči, už neskončí na vašich kalhotách.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková