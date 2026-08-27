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Psalo se, že otcem dcery Neumannové je prezident Klaus. Kateřina roky mlčela, teď Lucie promluvila v podcastu

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Olympijská vítězka dvacet tři let dávkovala informace o otci své dcery. V srpnu 2026 poprvé promluvila i sama Lucie.
Psalo se, že otcem dcery Neumannové je prezident Klaus. Kateřina roky mlčela, teď Lucie promluvila v podcastu

Psalo se, že otcem dcery Neumannové je prezident Klaus. Kateřina roky mlčela, teď Lucie promluvila v podcastu

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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