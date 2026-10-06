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První živočichové možná vznikli už o 200 milionů let dřív, než jsme si mysleli. Vědce k tomu přivedly chybějící fosilie

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Naleziště uchová drobné organismy v mimořádných detailech, ale žádného jednoznačného živočicha. Znamená to, že tehdy živočichové ještě neexistovali? Nová studie ukazuje, proč tato zdánlivě rozumná úvaha nemusí fungovat. Její důsledky sahají až k odhadům, které umisťují počátek živočišného života o stovky milionů let hlouběji do minulosti.
První živočichové možná vznikli už o 200 milionů let dřív, než jsme si mysleli. Vědce k tomu přivedly chybějící fosilie

První živočichové možná vznikli už o 200 milionů let dřív, než jsme si mysleli. Vědce k tomu přivedly chybějící fosilie

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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