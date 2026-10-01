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První zatopení v kamnech na podzim vyžene kouř do obýváku. Studená vzduchová zátka v komíně obrátí tah spalin

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Zapálit krbová kamna po měsících odstávky často skončí štiplavým kouřem v obýváku a houkáním hlásiče. Vymrzlý komín plný těžkého studeného vzduchu působí jako neprostupná zátka, kterou slabý ranní kouř nedokáže přirozeným vztlakem přetlačit.
Oheň a hořící dřevěná polena v krbovém topeništi

Oheň a hořící dřevěná polena v krbovém topeništi

Zdroj: Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons / CC BY 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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