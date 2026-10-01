První zatopení v kamnech na podzim vyžene kouř do obýváku. Studená vzduchová zátka v komíně obrátí tah spalin

Zapálit krbová kamna po měsících odstávky často skončí štiplavým kouřem v obýváku a houkáním hlásiče. Vymrzlý komín plný těžkého studeného vzduchu působí jako neprostupná zátka, kterou slabý ranní kouř nedokáže přirozeným vztlakem přetlačit.
Podle technických doporučení britské organizace pro schvalování a bezpečnost topných zařízení (
HETAS) a evropských výpočtových norem pro spalinové cesty ( DIN EN 13384) funguje komínový tah výhradně na principu rozdílu měrných hmotností teplých spalin a chladnějšího venkovního vzduchu. Pokud komín stál celé léto a září bez provozu, jeho masivní plášť i vnitřní vložka jsou prochladlé na teplotu kolem deseti stupňů. Uvnitř svislého průduchu se vytvoří nehybný sloupec těžkého, studeného a vlhkého vzduchu – takzvaná studená vzduchová zátka (cold air plug). Pokud do kamen pouze vložíte papír a zapálíte třísky, slabé teplo počátečního doutnání nedokáže tuto vzduchovou bariéru vytlačit a spaliny si najdou cestu do obytného prostoru.
Na dřevo geniální, u kovu okamžitě selhává. Otestovali jsme nejprodávanější vrtačku z Lidlu v reálných podmínkách Fyzika komínového tahu: Proč vzniká zpětný tah do místnosti
Tah komína není žádný mechanický ventilátor, ale čistě přírodní fyzikální jev zvaný teplotní vztlak. Měrná hmotnost vzduchu při nule stupňů Celsia dosahuje přibližně 1,29 kilogramu na metr krychlový, zatímco kouřové spaliny zahřáté na dvě stě stupňů váží pouhých 0,74 kilogramu na kubík. Právě tento rozdíl hustot vytváří v komínovém průduchu stoupavý podtlak, který se za běžného provozu pohybuje v rozmezí deseti až pětadvaceti Pascalů.
V nevytápěném komíně po letní přestávce je však situace obrácená. Sloupec chladného vzduchu uvnitř komína je často studenější a těžší než vzduch v obývacím pokoji, který je přes den vyhřátý sluncem. Tlakový spád je v takové chvíli nulový, nebo dokonce záporný – vzduch má tendenci padat komínem dolů do místnosti jako v obráceném potrubí (down-draught).
Když nezkušený kamnář zapálí oheň, vznikající kouř okamžitě narazí na studenou vzduchovou zátku jako na pevnou stěnu. Podle fyzikálního principu nejmenšího odporu si spaliny neprorazí cestu osmimetrovým sloupcem těžkého vzduchu vzhůru, ale vyvalí se kolem netěsností dvířek, vzduchových klapek a prosklení přímo do obýváku. Kromě štiplavého zápachu a začouzeného stropu vzniká bezprostřední
riziko otravy oxidem uhelnatým, protože nedokonalé doutnání při studeném startu produkuje enormní množství nebezpečného bezbarvého plynu CO. Cihlový komín na střeše domu v sobě po dlouhých měsících nečinnosti drží sloupec studeného vlhkého vzduchu. Jak otestovat tah před škrtnutím zápalky: Zkouška plamínkem
Základní profesionální poučka zní:
nikdy nezapalujte dřevo v kamnech naslepo, aniž byste předem ověřili směr proudění vzduchu. K jednoduché tahové zkoušce nepotřebujete žádné přístroje, stačí obyčejná sirka nebo plynový zapalovač.
Otevřete přívod primárního i sekundárního vzduchu na maximum a pootevřete dvířka kamen na dva centimetry. Přiložte zapálenou sirku k mezeře u horní hrany dvířek nebo přímo do hrdla kouřovodu uvnitř topeniště a bedlivě sledujte chování plamene. Mohou nastat tři situace:
1. Plamen se prudce ohýbá dovnitř: Komín má přirozený stoupavý tah. Můžete bez obav přistoupit k zátopu. 2. Plamen stojí klidně a směřuje kolmo vzhůru: Tah je zcela nulový. V komínovém tělese stojí nehybná zátka a oheň v kamnech začne kouřit do místnosti. 3. Plamen je vytlačován ven do pokoje: V komíně panuje aktivní zpětný tah. Studený vzduch klesá z komína dolů a fouká vám do obličeje. Zapálení kamen za tohoto stavu způsobí okamžité zakouření celé místnosti.
Odvzdušňování radiátoru za chodu čerpadla nasává vzduch. Pokles tlaku v topení ničí kotel Jak bezpečně prorazit studenou zátku: Tři osvědčené metody
Pokud tahová zkouška ukáže nulový nebo zpětný tah, musíte komín nejprve „nastartovat“ a prohřát dříve, než do kamen vložíte první polínko. Cílem je vmést do průduchu rychlou vlnu horkého vzduchu, která těžký studený píst vytlačí nad ústí komína na střeše.
Metoda čisticích dvířek na patě komína: Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob. Přejděte ke spodním vymetacím dvířkům komínového tělesa (která bývají v suterénu, technické místnosti nebo na chodbě). Dvířka otevřete, vložte do průduchu pevně stočený list novin nebo kostku tuhého podpalovače a zapalte. Prudký oheň přímo v patě svislého tubusu okamžitě zahřeje spodní vzduch bez hydraulického odporu kamen. Během třiceti sekund uslyšíte charakteristické hučení – zátka byla proražena a v komíně se vytvořil silný stoupavý tah. Dvířka pevně uzavřete a běžte ihned zatopit v kamnech.
Metoda horkovzdušné pistole: Ideální řešení pro moderní interiérové krby a kamna bez přístupných spodních dvířek. Vezměte dílenskou horkovzdušnou pistoli, nastavte teplotu na 400 až 500 °C, namiřte trysku přes deflektor přímo do ústí kouřovodu a nechte ji běžet šedesát až devadesát sekund. Horký proud vzduchu obrátí tah během minuty naprosto čistě, bez kouře a bez spáleného papíru v pokoji.
Metoda novinové pochodně v topeništi: Nemáte-li pistoli ani spodní dvířka, stočte suchý novinový papír do tenké role (fakule). Otevřete komínovou klapku i vzduchové regulátory naplno. Zapalte konec pochodně a podržte plamen co nejblíže hornímu odtahu spalin pod kouřovodem. Horký plamen začne nasávat vzduch z místnosti a během půl minuty tah obrátí. Suché naštípané dřevo a drobné třísky umožňují rychlé rozhoření shora bez zbytečného kouře a zanášení spalinových cest. Metoda horního zápalu: Proč moderní kamna nesmí hořet odspodu
Jakmile komín táhne správným směrem, záleží na technice naskládání paliva. Tradiční způsob, který se v Česku dědil po generace – tedy zmačkaný papír na rošt, na něj hromada třísek a navrch těžká polena – představuje podle oficiálních metodik švýcarského úřadu pro životní prostředí (
BAFU) i německého spolkového úřadu ( Umweltbundesamt) nejhorší možný způsob zátopu.
Při zapálení odspodu oheň zahřívá spodní stranu horních polen, ze kterých se začne masivně uvolňovat dřevoplyn a dehet. Protože plameny dole ještě nemají dostatečnou teplotu (chybí jim žárové pásmo nad šest set stupňů), tyto těkavé látky nedokážou shořet. Odcházejí do kouřovodu jako hustý tmavý dým, který zanáší komín kreosotem a špiní sklo kamen.
Mnohem čistší a efektivnější je takzvaný
horní zápal (Anzünden von oben):
1. Na dno topeniště položte dvě až tři silnější polena suchého tvrdého dřeva s mírnou mezerou mezi sebou.
2. Křížem přes ně položte vrstvu středně silných polínek. 3. Na samý vrchol sestavte drobnou hranici z jemných třísek z měkkého dřeva (smrk, borovice) a mezi ně vložte podpalovač z dřevité vlny. 4. Zapalte oheň shora. Plamínek na vrcholu okamžitě vyhřeje kouřovod bez kouře. Oheň postupuje pomalu shora dolů jako u svíčky. Veškeré plyny uvolňované ze spodních polen musí projít žhavou zónou horního plamene, kde beze zbytku shoří. Tím se emise pevných částic sníží až o osmdesát procent.
Lupání v radiátoru a začátek topné sezóny: Co značí jednotlivé zvuky a jak topení zprovoznit Srovnání chování komína při zátopu
Následující přehled porovnává jednotlivé situace a postupy při prvním podzimním spuštění kamen.
Výchozí stav spalinové cesty Způsob zapálení Chování spalin Dopad na místnost a komín Studený komín bez předehřátí Klasicky odspodu papírem Kouř narazí na zátku, otočí se zpět Okamžité zakouření obýváku, alarm hlásiče CO Studený komín s předehřátím Zápal novin v patě komína Bleskové vytvoření stoupavého tahu Hladký odtah spalin, čisté sklo kamen Vyhřátý komín za provozu Horní zápal dřevitou vlnou Plynulé odhořívání plynů shora dolů Minimální emise, čistý kouřovod bez dehtu Podtlak od digestoře v kuchyni Zátop při zavřených oknech Odtahový ventilátor přetlačí komín Zpětný tah, nasávání spalin do obytného prostoru Mokré dřevo (vlhkost nad 20 %) Jakýkoli způsob zátopu Energie plamene se spotřebuje na odpar vody Nízká teplota spalin, masivní dehtování vložky Neviditelný nepřítel: Podtlak od digestoře a rekuperace
V moderních nebo zrekonstruovaných domech s těsnými plastovými okny často dochází k jevu, kdy komín po předehřátí bezvadně táhne, ale po chvíli se kouř přesto začne tlačit do místnosti. Viníkem bývá kuchyňská digestoř s odtahem ven nebo centrální větrání.
Běžná kuchyňská digestoř odsaje za hodinu 400 až 800 metrů krychlových vzduchu. V utěsněném domě bez přívodu čerstvého vzduchu vytvoří podtlak patnáct až třicet Pascalů. Přirozený tah komína krbových kamen přitom dosahuje pouhých patnácti Pascalů. Digestoř má větší sílu než komín, spalinovou cestu jednoduše „přepere“ a začne nasávat kouř ze zavřených kamen přímo do bytu.
Pokud nemáte kamna napojená na externí centrální přívod vzduchu (CPV) z fasády, musíte při každém zatápění vypnout digestoř a pootevřít nejbližší okno na mikroventilaci. Nezapomínejte také na to, že do kamen patří výhradně
dřevo s vlhkostí pod dvacet procent, a že spalinová cesta musí projít zákonnou roční kontrolou a čištěním kominíkem, aby byl průduch zbaven letních pavučin či ptačích hnízd.
Svolávací akce auta: zda se týká vašeho vozu, ověřte podle VIN Pět kroků k bezpečnému prvnímu zátopu
Před prvním škrtnutím zápalky na podzim se držte následujícího prověřeného postupu:
1. Zkontrolujte čistotu spalinové cesty a vyberte popel Ověřte, že komín byl po minulé zimě vyčištěn, v průduchu nejsou nečistoty a vymetací dvířka těsně doléhají. Z topeniště vymeťte starý popel.
2. Vypněte odsávací ventilátory a vyvětrejte Vypněte digestoř, odtah v koupelně i rekuperaci. Pootevřete okno v místnosti s kamny, aby byl v domě zajištěn vyrovnaný atmosférický tlak.
3. Proveďte tahovou zkoušku sirkou Přiložte plamen k pootevřeným dvířkům. Pokud plamínek nesměřuje dovnitř, komín netáhne a nesmíte v něm zapalovat dřevo.
4. Prorazte studenou vzduchovou zátku Zahřejte průduch zapálením novin v patních čisticích dvířkách nebo horkovzdušnou pistolí namířenou do kouřovodu, dokud komín nezačne zřetelně nasávat vzduch. 5. Zapalte dřevo metodou shora dolů Naskládejte hrubá polena dospodu, třísky nahoru, otevřete vzduchové klapky naplno a podpalovač zapalte na vrcholu hranice. Jakmile se kamna rozhoří, přivřete primární vzduch a nechte pracovat sekundární spalování.