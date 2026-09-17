První zahraniční trenér české reprezentace v pátek ukáže svou nominaci. Na seznamu jsou mladíci z Premier League i nováček

V pátek 18. září 2026 přesně ve dvanáct hodin spustí Česká televize přímý přenos tiskové konference z Prahy. Před kamerami stane dvaapadesátiletý Španěl Santiago Denia a poprvé v kariéře přečte jména, která mají reprezentovat Česko. Poprvé v kariéře, a poprvé v historii samostatné české reprezentace z pozice zahraničního hlavního trenéra. Nominace sama o sobě bývá formalita. Tahle ale nastaví zrcadlo tomu, jestli Denia přišel měnit, nebo udržovat.
Proč Česko sáhlo po Španělovi
Po neúspěšném mistrovství světa skončil Miroslav Koubek a Fotbalová asociace ČR se rozhodla pro krok, který neměl v třicetileté historii samostatného národního týmu precedent. Předseda Pavel Nedvěd i generální manažer David Trunda veřejně deklarovali, že od začátku chtěli jít zahraniční cestou, ne proto, že by domácí kandidáti neexistovali, ale proto, že asociace hledala jiný typ impulzu. Nový profil, mezinárodní zkušenost, dlouhodobou vizi.
Denia ji přináší ze španělské federace, kde vedl mládežnické výběry. Sám ale opakovaně zdůrazňuje, že španělské metody hodlá přizpůsobit českému prostředí. Spolu s asistentem Pablem Amem se stěhuje do Prahy, ne symbolicky, ale fakticky. Chtějí tu žít, chodit na ligu, rozumět kultuře. „Týmový duch je nejdůležitější,“ řekl Denia při svém prvním veřejném vystoupení na ČT sport. Zní to jako fráze, ale v kontextu reprezentace, která na šampionátu působila rozháraně, to může být přesně ta správná priorita.
Brankářský trojboj jako první velké téma
Nejviditelnější bitva páteční nominace se odehrává v rukavicích. Výchozí jedničkou zůstává Matěj Kovář z PSV Eindhoven, 23 reprezentačních startů, 720 minut v nové sezoně Eredivisie, stabilní výkony. Jenže za ním se zvedla vlna, kterou před rokem nikdo nečekal.
Lukáš Horníček přestoupil v srpnu do Newcastlu a okamžitě chytá Premier League. Ve druhém kole vychytal čisté konto proti Tottenhamu, tedy přímo proti Antonínu Kinskému, druhému českému brankáři v anglické nejvyšší soutěži. Výhra 2:0 byla Horníčkova vizitka. Kinský odpověděl o týden později nulou proti Nottinghamu.
Tři čeští brankáři ve třech špičkových evropských ligách. To není nouzové řešení, to je luxus, který česká reprezentace na této pozici dlouho neměla. Podle nás drží nejlepší výchozí pozici Kovář díky zkušenostem a kontinuitě, ale nejžhavějším vyzyvatelem je momentálně Horníček. Deniova páteční nominace ukáže, jestli chce všechny tři u týmu, nebo zúží výběr hned na začátku.
Případ Naderi: talent s otazníkem v pase
Jméno, které v posledních dnech rezonuje nejvíc, nepatří brankáři. Ryan Naderi, třiadvacetiletý útočník Rangers FC, narozený v Drážďanech německému otci bulharského původu a české matce. Měří 194 centimetrů, hraje na hrotu, v posledních třech zápasech skotské ligy nasbíral gól a dvě asistence. Po srpnovém duelu Rangers s Jabloncem v Konferenční lize překvapil novináře plynulou češtinou: „Ale už neumím tak dobře jako dřív,“ usmíval se.
Sportovně dává jeho profil smysl. Po konci Patrika Schicka, aktuálně nejlepšího střelce v historii národního týmu, chybí reprezentaci klasický hrotový útočník. Naderi typologicky sedí. Produkčně je to zatím nesrovnatelná úroveň, ale potenciál je zřejmý.
Problém je jinde. Pravidla UEFA vyžadují pro reprezentaci platný pas nebo občanský průkaz dané země. A tady se zdroje rozcházejí. Německý Sport Bild tvrdí, že Naderi českou národnost má a řeší se vystavení pasu na ambasádě v Praze. Sky Sport mluví o tom, že nominace závisí na včasném vydání dokladu. Český iSport naopak uvádí, že občanství zatím nemá. Boj s časem, tak to pojmenovala redakce Blesku. A je to přesné. I kdyby Denia Naderiho na seznam chtěl, byrokracie může být rychlejší překážka než jakýkoli soupeř na hřišti.
Co čeká Deniu v prvním okně
Liga národů nabídne českému týmu čtyři zápasy ve dvanácti dnech. Program je brutální:
- 26. září – Česko–Chorvatsko (ČT sport, přímý přenos)
- 29. září – Česko–Anglie
- 3. října – Španělsko–Česko (ČT sport, přímý přenos z Ovieda)
- 6. října – Anglie–Česko
Chorvatsko, Anglie, Španělsko. Tři ze čtyř soupeřů patří k absolutní evropské špičce, a čtvrtý zápas je odveta v Anglii. Denia veřejně říká, že do každého utkání chce co nejlepší výsledek, ale zároveň je chápe jako součást delší cesty k Euru 2028. Smíšený model: ani čistá revoluce, ani pouhé přežívání. Výkonový filtr i symbolický start generační obměny najednou.
Fanoušci by neměli čekat hotový tým za čtrnáct dní. Ale mají právo čekat, že páteční nominace ukáže směr. Jestli na seznamu budou Horníček s Kinským vedle Kováře, jestli se objeví Naderiho jméno, jestli Denia sáhne po dalších nových tvářích, to všechno poví víc než jakákoli tisková konference.
Dnes v poledne se otevře obálka. A s ní i odpověď na otázku, jestli první zahraniční trenér české reprezentace přišel s konkrétním plánem, nebo teprve hledá, z čeho ho postavit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle