V Olomouckém kraji je sečtena třetina okrsků. V malých obcích je už jasno

V Olomouckém kraji je sečtena třetina okrsků. V malých obcích je už jasnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Olomouckém kraji je sečtena třetina okrsků. V malých obcích je už jasnoZdroj: Petr Bezděk
Článek byl publikován 10.10.2026 12:56
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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