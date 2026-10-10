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V Olomouckém kraji je sečtena třetina okrsků. V malých obcích je už jasno

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V Olomouckém kraji je necelé tři hodiny po skončení voleb sečtena třetina okrsků, v malých obcích je už jasno. První výsledky přišly zhruba čtyřicet minut po uzavření volebních místností ze Šléglova na Šumpersku. Volební účast se pohybuje okolo 52 procent.
V Olomouckém kraji je sečtena třetina okrsků. V malých obcích je už jasno

V Olomouckém kraji je sečtena třetina okrsků. V malých obcích je už jasno

Zdroj: Petr Bezděk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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