První vyřazování StarDance vyrazilo všem dech! Štěpánek končí a jeden pár propadl u poroty

Tereza Kostková v odvážných černých šatech. Tereza Kostková a Marek Eben Hana Dvorská a Michal Kurtiš zatančili tango. Vojtěch Dyk a Catharina Málek zatančili quickstep. Tomáš Polák a Adriana Mašková zatančili tango. Luciana Tomášová a Robin Ondráček zatančili quickstep. Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková zatančili jive. Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská zatančili tango. Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili quickstep. Sára Prachař Sandeva a Daniel Makovec zatančili jive. Marta Jandová a Martin Prágr zatančili tango.
Druhý večer StarDance 2026 přinesl první velké loučení! V sobotu 17. října se na taneční parket vrátilo devět soutěžních dvojic, které tentokrát bojovaly nejen o přízeň poroty, ale také o hlasy televizních diváků. Zatímco někteří soutěžící předvedli výkony hodné favoritů, jiní se museli spokojit s překvapivě nízkým bodovým hodnocením. První vyřazovací večer se nakonec stal osudným bývalému tenistovi Radku Štěpánkovi, který se soutěží rozloučil po boku tanečnice Vandy Bartošové Dětinské. Štěpánek dotančil!
Bývalý profesionální tenista Radek Štěpánek tentokrát vyměnil tenisový kurt za taneční parket, na kterém společně s Vandou Bartošovou Dětinskou předvedl tango. Od poroty si dvojice vysloužila 25 bodů, což rozhodně nebylo nejhorší hodnocení večera. Ani solidní bodový zisk však Štěpánkovi nestačil k pokračování v soutěži. Právě on se stal prvním vyřazeným soutěžícím letošního ročníku. StarDance tak znovu ukázala, že samotné body od poroty nejsou zárukou postupu a důležitou roli hraje také přízeň diváků. Dyk a Pšenička ovládli parket
Na opačném konci výsledkové tabulky se odehrával úplně jiný příběh. Vojtěch Dyk s Catharinou Málek a Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou získali shodně 31 bodů, čímž se stali nejlépe hodnocenými dvojicemi večera. Oba páry přitom předvedly quickstep, tedy jeden z nejrychlejších standardních tanců. Pozadu nezůstala ani Luciana Tomášová, která společně s Robinem Ondráčkem získala za stejný tanec krásných 30 bodů. Právě tyto tři dvojice tak obsadily přední příčky hodnocení poroty. Polák na chvostu tabulky!
Zatímco někteří soutěžící sbírali jednu vysokou známku za druhou, Tomáš Polák s Adrianou Maškovou za své tango získali pouhých 15 bodů, tedy nejméně ze všech devíti párů. Přesto se dvojici podařilo postoupit do dalšího kola. Jejich záchrana tak patřila k největším překvapením večera. O poznání lépe dopadla Marta Jandová, která s Martinem Prágrem získala za tango 27 bodů. Sara Sandeva a Daniel Makovec předvedli temperamentní jive za 23 bodů, zatímco Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou si za stejný tanec odnesli 21 bodů. Hana Dvorská ukázala, že věk není překážkou
Pozornost si zasloužila také Hana Dvorská, která po boku Michala Kurtiše předvedla tango oceněné 24 body. Její účast v soutěži je důkazem, že chuť přijímat nové výzvy rozhodně nemusí být otázkou věku. Zkušená kaskadérka se navíc dokázala udržet ve hře i během prvního vyřazovacího večera. Přestože na nejlépe hodnocené dvojice bodově nestačila, může se připravovat na další taneční vystoupení. První slzy a konec jednoho snu
Druhý večer StarDance ukázal, jak nevyzpytatelná dokáže být kombinace porotcovského hodnocení a diváckého hlasování. Radek Štěpánek se rozloučil, přestože získal o deset bodů více než poslední pár v tabulce. Bodový favorit tak ještě nemusí být miláčkem diváků a naopak slabší hodnocení nemusí znamenat okamžitý konec. Ve hře zůstává osm tanečních dvojic a boj o titul krále a královny tanečního parketu pokračuje. Kdo bude další, kdo si bude muset naposledy zatančit? Zdroj: Aplausin.cz