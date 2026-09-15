První vteřiny při napadení agresivním psem rozhodují o následcích. Správná a jednoduchá reakce může ochránit zdraví

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První vteřiny při napadení agresivním psem rozhodují o následcích. Správná a jednoduchá reakce může ochránit zdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nezodpovědnost některých chovatelů nezná mezí. Proto je třeba se při případném napadení psem umět chránit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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