První televizní volby: Kennedy a Nixon zjistili, že kandidát už nemusí jen dobře mluvit. Musí také dobře vypadat na obrazovce

Rádio dalo politikovi hlas, televize mu dala tělo
Prezidentské debaty Kennedyho a Nixona roku 1960 se staly symbolem nové éry, v níž voliči kandidáta nejen poslouchali, ale několik hodin z bezprostřední blízkosti sledovali. Po většinu politických dějin znal volič kandidáta z novin, plakátu, karikatury nebo osobního veřejného vystoupení. Moderní masová média tento vztah postupně změnila.
Rádio umožnilo politikovi vstoupit do milionů domácností najednou. Posluchač už nemusel přijít na náměstí. Stačilo otočit knoflíkem přijímače. Politici se proto učili nový způsob komunikace. Dlouhý řečnický projev určený davu nemusel fungovat stejně dobře v tichém pokoji. Hlas, tempo a schopnost vytvořit dojem osobního rozhovoru získaly nový význam.
Televize přidala další vrstvu. Kandidát už nebyl pouze hlasem. Divák viděl jeho pohled, držení těla, únavu, reakci na soupeře i způsob, jakým zvládá několik sekund ticha. Z politiky se nestalo pouze divadlo. Obraz však přidal další informaci, kterou předchozí média nedokázala přenést.
V roce 1960 měla televizi téměř celá Amerika
Spojené státy poskytly pro tuto změnu ideální prostředí. Podle John F. Kennedy Presidential Library mělo roku 1950 televizor asi 11 procent amerických domácností. O deset let později už přibližně 88 procent. Během jediné dekády se z luxusního zařízení stalo dominantní masové médium.
Prezidentská kampaň roku 1960 proti sobě postavila republikánského viceprezidenta Richarda Nixona a demokratického senátora Johna F. Kennedyho. Nixon měl rozsáhlé zkušenosti z federální politiky a byl široce známý. Kennedy byl mladší a potřeboval přesvědčit veřejnost, že je připraven na prezidentský úřad.
Oba tábory souhlasily se sérií čtyř společných televizních vystoupení. První se konalo 26. září 1960 v Chicagu a stalo se vůbec prvním televizním prezidentským debatním střetem kandidátů hlavních amerických stran.
Sedmdesát milionů lidí vidělo totéž najednou
Rozsah byl na tehdejší dobu ohromující. První debatu sledovalo podle JFK Library přibližně 70 milionů Američanů, zhruba dvě třetiny tehdejšího elektorátu. To změnilo samotnou logiku kampaně.
Kandidát dříve cestoval po zemi a při jednom vystoupení mluvil k tisícům lidí. Televizní studio umožnilo během jediné hodiny oslovit desítky milionů a současně postavit oba soupeře do stejného obrazu.
Divák je mohl porovnávat v reálném čase. Kdo působí jistěji? Kdo se dívá do kamery? Kdo reaguje klidně? Kdo vypadá unaveně? To jsou otázky, které s obsahem hospodářské nebo zahraniční politiky nemají mnoho společného. Televize však způsobila, že se staly součástí politického hodnocení.
Nixon přišel po nemoci, Kennedy se připravil na kameru
Příběh první debaty je dnes téměř legendární. Nixon byl krátce předtím hospitalizován kvůli poranění kolena, zhubl a do kampaně se vrátil vyčerpaný. Kennedy naopak věnoval pozornost prostředí studia a přípravě na televizní obraz. JFK Library uvádí, že den před debatou řešil s producentem podobu scény a rozmístění kamer.
Kontrast byl vizuálně výrazný. Právě odtud pochází slavné tvrzení, že lidé poslouchající debatu v rádiu častěji považovali za vítěze Nixona, zatímco televizní publikum Kennedyho. Tento příběh se opakuje v učebnicích i médiích, ale moderní historici upozorňují, že důkazy pro jednoduché rozdělení „rádio Nixon, televize Kennedy“ nejsou tak pevné, jak bývá prezentováno.
Podstatný fakt však nepotřebuje tuto legendu. Televizní vystoupení opravdu změnilo způsob, jakým mohli voliči oba kandidáty hodnotit. A politické kampaně si toho všimly.
Kamera se stala dalším účastníkem debaty
Politik v televizním studiu nemluví jen ke svému soupeři a moderátorovi. Mluví především k objektivu. To je zásadní rozdíl oproti klasické veřejné debatě. Kandidát může při odpovědi ignorovat člověka stojícího několik metrů vedle něj a podívat se přímo na diváka doma.
Televize tak vytváří zvláštní intimitu. Miliony lidí sledují stejnou osobu, ale každý z nich ji vidí ve svém vlastním obývacím pokoji. Kampaň proto začala řešit osvětlení, make-up, barvu oblečení, úhel kamery, délku odpovědi a přesné načasování. Tyto věci se mohou zdát povrchní, ale jejich existence neznamená, že obsah přestal být důležitý. Znamená pouze, že forma se stala další vrstvou obsahu.
Člověk může pronést stejnou větu sebejistě, nervózně, unaveně nebo agresivně. Televize tento rozdíl ukáže milionům lidí současně.
Volební kampaň se přestala odehrávat jen na náměstí
Rok 1960 nebyl okamžik, kdy televize sama „zvolila Kennedyho“. Výsledek prezidentských voleb byl mimořádně těsný a ovlivnilo jej obrovské množství faktorů. Debaty však ukázaly politickým stratégům nový svět. Od té chvíle už kandidát nemohl ignorovat fakt, že podstatná část voličů jej nikdy neuvidí osobně. Jejich zkušenost bude zprostředkovaná obrazovkou.
Později přišly profesionálně vyráběné televizní spoty, živé volební noci, satelitní přenosy, kabelové zpravodajství a nakonec internet a sociální sítě. Každá technologie znovu změnila vzdálenost mezi kandidátem a voličem.
Televize ale provedla jeden z největších skoků. Poprvé udělala z výrazu kandidátovy tváře celonárodní politickou informaci.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], John F. Kennedy Presidential Library – Campaign of 1960 [2], John F. Kennedy Presidential Library – First Joint Radio-Television Broadcast, September 26, 1960 [3], John F. Kennedy Presidential Library – 1960 Presidential Election [4], Smithsonian National Museum of American History – Campaign collateral from the 1960 and 1964 presidential elections [5]