První Rafaly mají zamířit na Ukrajinu už v roce 2028. Nad dodávkou ale visí důležitá otázka

Francie a Ukrajina se letos v červenci dohodly na plánu, který má ukrajinskému letectvu zajistit prvních 16 víceúčelových bojových letounů Rafale včetně výzbroje. Společné prohlášení Elysejského paláce a ukrajinského prezidenta uvádí, že jde o první část širšího záměru na pořízení až 100 Rafalů, který obě země nastínily už v listopadu 2025. Financování první série má Kyjev žádat mimo jiné z prostředků evropského programu Ukraine Support Loan.
První čtyři stroje mají přijít po dokončení výcviku
Podle společného prohlášení mají být nejprve převedeny čtyři Rafaly. Jejich předání je navázáno na dokončení výcviku ukrajinských pilotů a pozemního personálu. Francouzský prezident Emmanuel Macron v červenci uvedl, že první Rafaly mají létat v ukrajinském vzdušném prostoru v letech 2028 až 2029. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad na konci září zároveň potvrdil, že Paříž už zahájila práce spojené s přípravou výcviku ukrajinských pilotů.
Letouny nemají přijít samotné. Dohoda počítá také s dodávkami výzbroje vzduch–vzduch i vzduch–země. Oficiální dokument zmiňuje například řízené pumy AASM, protiletadlové střely MICA a METEOR nebo laserem naváděné rakety určené mimo jiné proti dronům. Francie současně povolila licenční výrobu pum AASM a střel SCALP na ukrajinském území.
Odkud Francie vezme letouny, zatím není potvrzené
Právě původ 16 Rafalů je v tuto chvíli jednou z nezodpovězených částí celé dohody. Dassault Aviation měl ke konci roku 2025 v nevyřízených objednávkách 220 Rafalů, z toho 175 pro zahraniční zákazníky a 45 pro Francii. Během roku 2025 přitom výrobce dodal 26 těchto stíhaček. Takto vytížená výroba komplikuje možnost jednoduše vložit ukrajinskou zakázku do již existujícího výrobního programu a dodat první stroje během několika let.
Francouzský vojenský server Opex360 proto připouští několik možností. Letouny by podle jeho analýzy mohly pocházet z části výroby původně určené francouzskému letectvu, případně by některý zahraniční zákazník mohl přijmout pozdější termín své dodávky. Server zároveň upozorňuje, že žádná z těchto variant nebyla francouzskými úřady veřejně potvrzena. Za fakt je proto zatím možné považovat pouze plán získat 16 letounů a harmonogram prvních dodávek, nikoli konkrétní původ strojů.
Francie si přitom sama objednala dalších 42 Rafalů v rámci páté výrobní série. Dassault na konci roku 2025 evidoval celkem 45 strojů, které měl ještě dodat Francii. Ukrajinská dohoda tak přichází v době, kdy výrobní kapacity zatěžují současně domácí i rozsáhlé exportní objednávky. Definitivní způsob, jakým Paříž plánuje zajistit první ukrajinské letouny v deklarovaném termínu, zatím francouzská vláda nezveřejnila.
Zdroje: elysee.fr, president.gov.ua, dassault-aviation.com, opex360.com, leparisien.fr