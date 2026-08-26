První předpověď počasí na zimu dostala jasné obrysy. Česko čeká největší extrém za poslední roky

Zatímco se Česko stále potýká s důsledky horkého a suchého léta, přední světové meteorologické instituce už upírají pozornost k nadcházející zimě. A jejich zjištění jsou alarmující. Fenomén El Niño, který se aktuálně rozvíjí nad Tichým oceánem, nabírá na síle způsobem, jaký vědci dosud nezaznamenali.
Teplotní anomálie překonává historické hodnoty
Podle nejnovějších dat amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) ze 13. srpna teplotní anomálie mořského povrchu ve východním rovníkovém Pacifiku překročily hranici +2 °C. Tento údaj je klíčový – signalizuje totiž přechod do kategorie takzvaného Super El Niño, tedy mimořádně silné varianty tohoto klimatického jevu.
NOAA ve své zprávě uvádí, že existuje 69% pravděpodobnost, že letošní El Niño bude nejintenzivnější od roku 1950, kdy začalo systematické sledování tohoto fenoménu. Ještě výmluvnější je však jiné číslo – podle úřadu existuje 90% šance, že El Niño zásadně ovlivní počasí během podzimních a zimních měsíců.
Bezprecedentní signál v předpovědích
Závažnost situace potvrzují i evropští odborníci. Profesor Adam Scaife, vedoucí dlouhodobých předpovědí britské národní meteorologické služby Met Office, neskrývá překvapení nad intenzitou aktuálních dat.
„Měli bychom mít jasno v tom, že se jedná o bezprecedentní událost. Nikdy jsem v našich prognózách neviděl signál El Niño tak intenzivní,“ uvedl profesor Scaife.
Toto vyjádření od jednoho z nejrespektovanějších meteorologů světa naznačuje, že nadcházející měsíce mohou přinést počasí, na které nejsme připraveni.
První fáze: Zima bez sněhu a s nadprůměrnými teplotami
Web Severe Weather Europe, specializující se na analýzy extrémního počasí, předpovídá pro Evropu nadprůměrně teplou zimu. Střední Evropa, včetně Česka, by podle těchto prognóz měla zažít zimní měsíce s teplotami výrazně nad dlouhodobým průměrem. Pro milovníky zimních sportů to není dobrá zpráva – sněhová nadílka bude pravděpodobně podprůměrná, zejména v nižších polohách.
Situace by měla být odlišná pouze ve vyšších nadmořských výškách nad 2 000 metrů a v severních oblastech Evropy. V Česku, kde nejvyšší bod – Sněžka – dosahuje pouze 1 603 metrů, tak lyžaři budou muset počítat s omezenými možnostmi.
Druhá fáze: Hrozba kolapsu polárního víru
Zde však přichází zásadní zvrat. Super El Niño může výrazně narušit takzvaný polární vír – atmosférický útvar, který za normálních okolností drží extrémně studený vzduch nad severním a jižním pólem. Tento vír obvykle ovlivňuje počasí až do března a funguje jako jakási přirozená bariéra.
Pokud by však El Niño způsobilo kolaps polárního víru, mrazivý arktický vzduch by se začal nekontrolovaně šířit směrem na jih. Pro Evropu by to znamenalo prudké ochlazení, silné mrazy a potenciálně i sněhové bouře.
Co to znamená pro Česko?
Obyvatelé Česka by se tak měli připravit na zimu ve dvou kontrastních fázích:
- Počátek zimy – nadprůměrně teplé počasí, minimum sněhu v nižších polohách, možné prodloužení podzimního charakteru počasí
- Pozdější zimní měsíce – riziko náhlého mrazivého obratu při kolapsu polárního víru, možnost silných mrazů a vydatného sněžení
Tento scénář koresponduje s dřívějšími předpověďmi, které pro Česko avizovaly možný mrazivý obrat v průběhu zimy. Odborníci proto doporučují nepodceňovat přípravu na chladné počasí, a to včetně zajištění domácích zvířat.
Rok 2027 může přepsat historii
I přes možné zimní mrazy dlouhodobý výhled zůstává znepokojivý. Met Office varuje, že rok 2027 bude s vysokou pravděpodobností celosvětově nejteplejším rokem v historii měření. El Niño totiž „tlačí“ globální teploty směrem vzhůru a jeho důsledky se projevují s určitým zpožděním.
Letošní zima tak může být předzvěstí nové klimatické reality – éry, kdy se extrémy stávají normou a kdy musíme být připraveni na rychlé a dramatické změny počasí v řádu týdnů, či dokonce dnů.
Zdroje článku: NOAA, Met Office, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský