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První předpověď počasí na zimu dostala jasné obrysy. Česko čeká největší extrém za poslední roky

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Nejsilnější El Niño od roku 1950 může přinést nejprve nezvykle teplou zimu, poté však hrozí kolaps polárního víru a náhlé mrazy.
První předpověď počasí na zimu dostala jasné obrysy. Česko čeká největší extrém za poslední roky

První předpověď počasí na zimu dostala jasné obrysy. Česko čeká největší extrém za poslední roky

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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