První předpověď na rok 2027: Podle meteorologů mohou padat historické rekordy

Rok 2027 by mohl být mimořádně teplý a letošní zima chudší na sníh. Meteorologové vysvětlili, jakou roli může sehrát El Niño.
Příští rok by mohl přinést mimořádně vysoké teploty, které by se zapsaly do historie. Podle německého meteorologa Dominika Junga za tím může stát jev El Niño,
který ovlivňuje počasí po celém světě. Jeho dopady se přitom nemusí projevit okamžitě, ale až s několikaměsíčním zpožděním. Ostatně proto se pozornost odborníků obrací k roku 2027. Už nadcházející zima by navíc podle dlouhodobých výhledů mohla být v Evropě chudší na sníh, než bývá obvyklé. El Niño může zvýšit globální teploty
El Niño je přírodní klimatický jev spojený s oteplováním povrchových vod v tropické části Tichého oceánu. Dokáže ovlivnit počasí v různých částech světa a přispívá také ke kolísání průměrných globálních teplot. Meteorolog Dominik Jung upozorňuje, že jeho účinky se často projeví až s odstupem. „
,“ uvedl podle webu oe24. Podle Junga existuje dokonce možnost, že by mohl padnout současný globální teplotní rekord z roku 2024. Nejde však o jistotu, protože ani silné El Niño automaticky neznamená, že budou teploty mimořádně vysoké. Rok 2027 by proto mohl být obzvláště teplý
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Vliv klimatického jevu se sleduje také v souvislosti s nadcházející zimou. Podle říjnového výhledu meteorologického portálu Severe Weather by mohlo v Evropě napadnout méně sněhu, než se původně očekávalo. Oproti zářijovému odhadu totiž meteorologové
předpokládají slabší sněžení na většině kontinentu. Největší úbytek sněhu se podle výhledu týká jižní a střední Evropy. To by mohlo znamenat méně příležitostí k zimním radovánkám i horší sněhové podmínky v některých horských oblastech. Jde ovšem o dlouhodobou předpověď, která se může s přibývajícím časem ještě změnit.
Fotografie: Freepik
Slabší sněhová sezóna podle meteorologů nemusí znamenat, že Evropu čeká zima úplně bez sněhu. Výhled totiž připouští, že výraznější zimní počasí může dorazit až později, pravděpodobně v únoru. Do té doby se mohou podmínky v jednotlivých částech kontinentu výrazně lišit. Dlouhodobé modely navíc nedokážou s jistotou určit,
kdy přesně přijdou sněhové srážky nebo výraznější ochlazení. Podobně je třeba přistupovat i k odhadům pro rok 2027: možnost překonání teplotního rekordu je zatím scénářem, nikoli potvrzenou předpovědí. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o nové předpovědi počasí na letošní zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
oe24, SevereWeather
Článek
První předpověď na rok 2027: Podle meteorologů mohou padat historické rekordy pochází z webu Světkreativity.