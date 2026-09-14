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První muzikálový Saturnin je na světě. Legendární sluha dostal muzikálovou podobu

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Vtipný a nápaditý kousek uvedlo Divadlo Hybernia. Legendární humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin se dočkal své první muzikálové podoby. Režisér Tomáš Dianiška přináší na jeviště svěží a nespoutanou adaptaci, která spojuje noblesu první republiky s energickou hudbou Romana Říčaře.
Saturnin, Divadlo Hybernia

Saturnin, Divadlo Hybernia

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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