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První dojmy HP OmniBook 5 AI, čím zaujme tato novinka?

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Společnost HP přinesla nedávno na trh novou řadu notebooků OmniBook 5 o které se hovoří i jako o alternativě k MacBooku Neo. Ten jsme letos...
První dojmy HP OmniBook 5 AI, čím zaujme tato novinka?

První dojmy HP OmniBook 5 AI, čím zaujme tato novinka?

Zdroj: HP Omnibook 5; zdroj: Dotekománie
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 17:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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