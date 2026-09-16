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První 3 dny nemoci bez jediné koruny? Juchelka couvá od slibu, zaměstnanci přijdou o tisíce

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Představte si, že vás skolí chřipka a lékař vás pošle na pár […]
První 3 dny nemoci bez jediné koruny? Juchelka couvá od slibu, zaměstnanci přijdou o tisíce

První 3 dny nemoci bez jediné koruny? Juchelka couvá od slibu, zaměstnanci přijdou o tisíce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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