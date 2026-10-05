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Průzkumy prý lžou, pomoct má propaganda: Bílý dům popírá drahotu a za státní peníze točí oslavné spoty na Trumpa

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Dennívýzva
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Čísla o americké ekonomice jsou pro Donalda Trumpa měsíc před volbami čím dál horší, Bílý dům ale našel řešení. Průzkumy veřejného mínění prostě prohlásil za falešné. A protože podle samotného prezidenta jeho administrativa selhává jedině v PR, začal za peníze daňových poplatníků vysílat oslavné spoty, které se tváří jako veřejně prospěšná sdělení.
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Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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