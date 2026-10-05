Průzkumy prý lžou, pomoct má propaganda: Bílý dům popírá drahotu a za státní peníze točí oslavné spoty na Trumpa

Čísla o americké ekonomice jsou pro Donalda Trumpa měsíc před volbami čím dál horší, Bílý dům ale našel řešení. Průzkumy veřejného mínění prostě prohlásil za falešné. A protože podle samotného prezidenta jeho administrativa selhává jedině v PR, začal za peníze daňových poplatníků vysílat oslavné spoty, které se tváří jako veřejně prospěšná sdělení.
Lidé nejsou zklamaní, jen to tvrdí demokraté
Hlavní ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett v neděli v pořadu State of the Union na CNN odmítl sérii průzkumů, podle kterých jsou Američané se stavem ekonomiky stále nespokojenější. Moderátoru Jaku Tapperovi vysvětlil, že když před volbami možná stranicky zaujaté agentury tvrdí, že jsou lidé hluboce frustrovaní, jde o typický demokratický trik. Kdyby to prý byla pravda, lidé by přestali utrácet, obchodníkům se ale daří dobře.
HASSETT: If people were unhappy, it’d show up in the data
TAPPER: It seems to be showing up in the data, just not the data you’re looking at https://t.co/yG7X8BPBBA
— Aaron Rupar (@atrupar) October 4, 2026
Na jeho obranu se vzápětí postavil šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung. Na síti X napsal, že Hassett má stoprocentní pravdu, protože průzkumy se mýlily už v letech 2016, 2020 i 2024. Agentury se prý lidí neptají, jak moc průzkumům věří, protože důvěra v tyto „falešné průzkumy“ by se blížila nule.
Čísla, která nejdou umlčet
Problém je, že špatné zprávy nepřicházejí z jednoho zdroje, ale prakticky ze všech. Podle průzkumu AP-NORC schvaluje Trumpovo řízení ekonomiky jen 26 procent Američanů a jeho boj s drahotou pouhých 17 procent. Zhruba dvě třetiny z nich za vysoké ceny viní přímo jeho politiku.
Quinnipiac mu přisuzuje 31 procent, což je jeho nejhorší výsledek v obou funkčních obdobích. Podle CNN si dvě třetiny lidí myslí, že Trump ekonomiku zhoršil, a většina tvrdí, že válka s Íránem poškodila jejich rodinné finance.
Nejde přitom jen o pocity. Galon benzinu stojí v průměru 4,37 dolaru a nafta dokonce 6,32 dolaru. Mleté hovězí za rok podražilo o 7,2 procenta, ryby, cukr i káva zhruba o šest procent. Inflace se drží na 3,4 procenta, nezaměstnanost vystoupala na 4,2 procenta a hypotéky jsou nejdražší od listopadu 2023.
Prezident sám si přesto stojí za svým. „Máme nejlepší čísla ze všech prezidentů v historii naší země a nedokážu to dostat mezi lidi,“ postěžoval si ve čtvrtek v Texasu. „Jediné, v čem selháváme, je PR,“ dodal. Lidé si podle něj myslí, že jsou ceny vysoké kvůli němu, ale tak to prý vůbec není.
Král džungle
Na údajné selhání v PR už Bílý dům zareagoval. Administrativa spustila nejméně třináct spotů, které označuje za nepolitická sdělení ve veřejném zájmu. Ve skutečnosti jen oslavují prezidenta, přebírají pasáže z jeho kampaně z roku 2024 a nápadně se objevily těsně před volbami. Trump v nich pózuje se stíhačkami a vrtulníkem Marine One, chlubí se válkou v Íránu, zajetím Nicoláse Madura i zápasem UFC na trávníku Bílého domu.
Spoty nesou názvy jako „Odolnost“ nebo „Král džungle“ a ministerstvo vnitřní bezpečnosti na ně podle médií vyčlenilo dvacet milionů dolarů.
Jeden z nich běžel v neděli během zápasu NFL. Tapper na síti X upozornil, že jde o otevřeně politickou reklamu placenou z daní, a varoval, že jednou narušené standardy se jen málokdy vracejí. Bílý dům ho obratem nazval „falešným Tapperem“, který si plete vlastenectví s politikou. Kritika ovšem přichází i z vlastních řad.
Republikánský senátor Thom Tillis spoty přirovnal k propagandě bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a podle šéfa senátní většiny Johna Thuna by je daňoví poplatníci platit neměli. Odborníci navíc upozorňují, že kampaň zřejmě porušuje zákon zakazující utrácet federální peníze na propagandu.
Každý ze spotů končí větou, že ho zaplatila vláda Spojených států. Přesnější by ovšem bylo napsat, že ho zaplatili ti samí Američané, kteří dnes za galon nafty dávají přes šest dolarů.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
The post Průzkumy prý lžou, pomoct má propaganda: Bílý dům popírá drahotu a za státní peníze točí oslavné spoty na Trumpa
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