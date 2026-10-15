Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Průtah Jihlavou u nádražní budovy je zúžený, v listopadu se zcela uzavře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Velké opravy ulice 17. listopadu za 40 milionů nyní zasahují do provozu na Jiráskově ulici před nádražní budovou. Ta bude zhruba za měsíc dokonce zcela uzavřená.
Průtah Jihlavou u nádražní budovy je zúžený, v listopadu se zcela uzavře

Průtah Jihlavou u nádražní budovy je zúžený, v listopadu se zcela uzavře

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:56

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0
Kanonáda v Horácké aréně: Dukla Jihlava doma vyhrála nad Zubry 9:0
Příběh odvahy, na který Žďár nezapomíná. Student Petr Vejvoda zemřel před 12 lety
Příběh odvahy, na který Žďár nezapomíná. Student Petr Vejvoda zemřel před 12 lety

Dnes uplynulo přesně dvanáct let od tragédie ve Žďáru nad Sázavou, při které přišel o život šestnáctiletý...

Pád z koně i ze skály nebo uštknutí hadem. Záchranáři měli celodenní cvičení
Pád z koně i ze skály nebo uštknutí hadem. Záchranáři měli celodenní cvičení

Zdravotničtí záchranáři z celého kraje se v pátek sjeli na Jihlavsko, v okolí Telče se konalo metodické...

Letošní Vánoce v Jihlavě vyjdou asi na 12 milionů. V čem se odliší od těch loňských?
Letošní Vánoce v Jihlavě vyjdou asi na 12 milionů. V čem se odliší od těch loňských?

Letošní Vánoce v Jihlavě začínají dostávat reálné obrysy, ačkoliv je teprve polovina října. Jak poznamenal...

Na knižní veletrh v Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů, přivezou i rarity
Na knižní veletrh v Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů, přivezou i rarity

Na letošní Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, který bude 16. a 17. října, se přihlásilo 159...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.