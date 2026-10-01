Průmyslový palác v Praze láká davy, přes 1500 míst na prohlídky zmizelo během několika hodin

Průmyslový palác v Praze láká davy, přes 1500 míst na prohlídky zmizelo během několika hodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 01.10.2026 10:32
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