Průměrný Čech ročně vyhodí skoro 5 000 Kč za předplatné, které nevyužívá. Nejčastěji si platí služby „pro jistotu“

Částka 4 900 Kč pochází z agregovaných platebních dat českých klientů Revolutu za rok 2025 a představuje průměrnou roční útratu za veškerá předplatná na jednoho uživatele. Nejde tedy o peníze vyhozené čistě za nevyužívané služby, ale o celkovou částku, ve které se nevyužívaná předplatná tiše schovávají. A schovávají se masově: podle reprezentativního průzkumu agentury Dynata z října 2025 mezi tisícovkou respondentů má 42 % Čechů aktivní předplatné, které téměř nebo vůbec nepoužívá. Nejčastější důvod, proč ho neruší? Nechávají si ho „pro jistotu“, pro případ, že by se jim jednou hodilo. Tento motiv uvádí 19 % dotázaných. Dalších 17 % na předplatné prostě zapomíná a 11 % má pocit, že malá částka nestojí za řešení. Výsledek je vždy stejný: peníze odcházejí z účtu každý měsíc, aniž by za ně člověk cokoli využíval.
Kolik peněz mizí a komu nejvíc
Průzkum Dynata neuvádí jednu souhrnnou částku za nevyužívaná předplatná, ale rozděluje ji do jednotlivých pásem. Z těch, kdo přiznávají nevyužívané služby, platí 17 % respondentů do 150 Kč měsíčně, 11 % mezi 150 a 250 Kč a 14 % více než 250 Kč měsíčně. Přepočteno na rok to znamená:
- Do 150 Kč měsíčně → maximálně 1 800 Kč ročně
- 150–250 Kč měsíčně → 1 800 až 3 000 Kč ročně
- Nad 250 Kč měsíčně → více než 3 000 Kč ročně
Nejvyšší útratu za předplatná celkově vykazují muži ve věku 25 až 44 let, kteří se pohybují mezi 5 800 a 7 300 Kč ročně. Ženy ve stejné věkové skupině utrácejí 3 700 až 4 400 Kč. Předplatná přitom nejsou záležitostí úzké skupiny: alespoň jedno aktivní předplatné má podle průzkumu 82 % Čechů, 29 % jich má tři až pět a 4 % šest a více. Čím víc služeb člověk využívá, tím snáze se některá z nich ztratí v měsíčním výpisu.
Proč lidé neruší to, co nepoužívají
Kombinace „pro jistotu“, zapomínání a bagatelizace malých částek vypadá jako prostá lenost. Jenže problém je hlubší. Ekonomický výzkum publikovaný v American Economic Review popisuje u automaticky obnovovaných smluv takzvanou spotřebitelskou setrvačnost, tedy pasivitu vůči výchozímu nastavení, které službu prodlužuje bez aktivního rozhodnutí uživatele. Člověk nemusí říct „ano, chci platit dál“. Stačí, že neřekne „ne“.
Firmy tento efekt dobře znají a někdy ho aktivně posilují. Americká Federální obchodní komise ve sporu s Amazonem kvůli členství Prime výslovně popsala, že část storno procesu nesloužila ke zrušení, ale k tomu, aby uživatele od něj odradila. Evropská komise při kontrolách e-shopů našla manipulativní vzorce (skryté informace, předzaškrtnuté souhlasy, nejasné podmínky obnovení) přímo u nabídek předplatného. Mezi nevyužívanými službami se v českých datech nejčastěji objevují streamovací platformy, tedy přesně ten typ služby, u kterého se registrace odehraje na dva kliky, zatímco zrušení může vyžadovat podstatně více kroků.
Není to jen český problém
Revolut a Dynata provedly obdobný průzkum v několika evropských zemích a výsledky jsou překvapivě konzistentní. Na Slovensku přiznává nevyužívané předplatné 47 % respondentů, v Řecku 50 % a ve Finsku téměř polovina. Rumunská zpráva uvádí dokonce 60 % lidí platících alespoň jedno nepoužívané měsíční předplatné, byť s mírně odlišnou metodikou. Česko se svými 42 % rozhodně nevyčnívá jako extrém, spíš potvrzuje, že jde o rozšířený vzorec chování, který souvisí s rozšířením modelů automatického obnovení napříč trhy.
Zajímavé je, že ani v zemích s vyšší průměrnou mzdou se lidé nemusí chovat výrazně jinak. Malá měsíční platba jednoduše často není dost vysoká na to, aby člověka přiměla jednat. A právě na tom celý model částečně stojí.
Kde předplatná najít a jak je zrušit
Prvním krokem je vůbec zjistit, za co platíte. Tady jsou tři místa, kde začít:
- iPhone / Apple: Nastavení → vaše jméno → Předplatná. Pokud tam službu nevidíte, Apple doporučuje hledat potvrzovací e-maily a ověřit, který účet nebo poskytovatel platbu účtuje.
- Android / Google Play: Obchod Play → Platby a předplatná → Předplatná. Důležitý detail: samotné odinstalování aplikace předplatné neruší, zrušení musí proběhnout v centru předplatných.
- Revolut: Aplikace nabízí přehled opakovaných plateb na jednom místě, možnost blokace nechtěných plateb a upozornění na konec zkušebního období.
Od dubna 2026 přidala do své aplikace přehled uložených karet u obchodníků i Air Bank, včetně historie plateb a možnosti kartu u konkrétního obchodníka smazat. Právě průzkum IPSOS pro Air Bank ukázal, že 45 % lidí svá předplatná pravidelně nekontroluje, což dobře ilustruje, proč se nevyužívané služby mohou držet tak dlouho.
Tři otázky, které si položit dnes večer
Než začnete rušit všechno, má smysl si předplatná roztřídit. První kandidáti na zrušení jsou služby, které spadají do kategorie „téměř nebo vůbec nepoužívám“ a držíte je jen pro jistotu. Druhé síto tvoří služby s končícím zkušebním obdobím nebo po skončení promo ceny, kde už reálné využití neodpovídá plné sazbě. A třetí: služby, u kterých ani nevíte, jak se ruší, protože právě u nich může být snadné ztratit přehled o tom, že se platba dál opakuje.
Sto padesát korun měsíčně vypadá jako nic. Za rok je to 1 800 Kč, za pět let devět tisíc. A to je jen jedna služba, kterou jste naposledy otevřeli loni v prosinci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík