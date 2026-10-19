Průlom v české chirurgii. Brněnští lékaři jako první endoskopicky operovali krční páteř

Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) zapsala do české medicíny historický milník. Její lékaři jako první v zemi úspěšně provedli endoskopickou operaci výhřezu meziobratlové ploténky v krční oblasti, čímž posunuli tuzemské možnosti miniinvazivní páteřní chirurgie na úroveň předních světových pracovišť.
Klinika se endoskopickým zákrokům na páteři věnuje od června 2023, kdy zahájila program spinální endoskopie zaměřený na bederní oblast. Od té doby touto metodou operovala stovky pacientů a postupně ji rozšířila i na složitější výkony, například při zúžení páteřního kanálu. Nyní přišlo rozšíření na krční páteř, kde jde o vysoce specializovaný výkon, který se v Česku běžně neprovádí.
MUDr. Peter Solár, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity přibližuje, proč je endoskopický přístup v krční oblasti zvláště přínosný. Metoda podle něj výrazně snižuje riziko poškození cévních a nervových struktur, hrtanu, jícnu i krčního svalstva a umožňuje cíleně odstranit příčinu útlaku nervových struktur, například vyhřezlou ploténku nebo kostní výrůstek, bez nutnosti zpevnění obratlů velkými implantáty. Zároveň zdůraznil, že výsledek výkonu nestojí jen na operatérovi, ale na sehraném týmu anesteziologů, sálových i lůžkových sester a ošetřujících lékařů.
Zákrok zanechává jizvu zpravidla do deseti milimetrů. Díky minimálnímu narušení okolních tkání pacienti pociťují menší pooperační bolest a spotřeba analgetik je podle slov přednosty kliniky prof. MUDr. Radima Jančálka, Ph.D., MBA minimální. Oproti klasickým otevřeným operacím se zkracuje i délka hospitalizace a rekonvalescence.
Prof. Jančálek zároveň ujistil, že endoskopická operativa je dostupná širokému spektru pacientů po individuální konzultaci na ambulanci a že klinika vždy přihlíží k intenzitě obtíží, aby co nejvíce zkrátila období, kdy pacient trpí.
Odbornou úroveň zákroků podpořila několikatýdenní zahraniční stáž MUDr. Solára. Ten nejprve absolvoval výcvik v německém referenčním tréninkovém centru RIWOspine v Knittlingenu a poté získával praktické zkušenosti v St. Anna Hospital v Herne, jednom z předních evropských center endoskopické chirurgie páteře, přímo na klinice profesora Sebastiana Ruettena, zakladatele plně endoskopické páteřní chirurgie.
Zdroj: FN u sv. Anny v Brně