Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Průkopnice změny pohlaví pocházela z Čech. V Berlíně jí odhalili pamětní desku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Před berlínskou nemocnicí Am Urban byla odhalena pamětní deska Doře Richterové, první známé osobě, která v roce 1931 podstoupila kompletní operativní změnu pohlaví. Za…
21_ToniCharlotteDora

21_ToniCharlotteDora

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
Další články z Náš REGION
Pardubický kraj otevírá další domek pro klienty s postižením
Pardubický kraj otevírá další domek pro klienty s postižením
Noroviry v jesenických lázních ustupují, zdroj nákazy zůstává neznámý
Noroviry v jesenických lázních ustupují, zdroj nákazy zůstává neznámý

Vlna norovirových onemocnění, která od začátku srpna zasáhla Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníkách,...

Zlínský kraj od neděle mění jízdní řády
Zlínský kraj od neděle mění jízdní řády

Cestující ve Zlínském kraji se od neděle 30. srpna dočkají řady změn v autobusové dopravě. Nejvýraznější...

Radnice Prahy 1 nechá zrestaurovat Krannerovu kašnu na Starém Městě
Radnice Prahy 1 nechá zrestaurovat Krannerovu kašnu na Starém Městě

Kašna s pomníkem a bohatou sochařskou výzdobou trpí poškozením kamene, rekonstrukci proto Praha 1 plánuje...

Autobus v Praze 4 prudce zabrzdil, šest cestujících skončilo v nemocnici
Autobus v Praze 4 prudce zabrzdil, šest cestujících skončilo v nemocnici

Vídeňská ulice v Praze 4 byla v úterý odpoledne uzavřena ve směru do centra kvůli nehodě autobusu. Při...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.