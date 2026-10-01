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Prozradily ho espézetky. Muž ve Felicii jel v Olomouci pod parou a bez řidičáku

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Volnomyšlenkářský způsob umístění espézetek, respektive registračních značek za okno auta, namísto standardního uchycení, upoutal pozornost strážníků v Olomouci. Vůz Škoda Felicia zastavili ke kontrole a ukázalo se, že šofér je ve stavu, ve kterém rozhodně neměl za volant usednout.
Prozradily ho espézetky. Muž ve Felicii jel v Olomouci pod parou a bez řidičáku

Prozradily ho espézetky. Muž ve Felicii jel v Olomouci pod parou a bez řidičáku

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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