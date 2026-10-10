Prožila jsem na dovolené vášnivou noc s animátorem v hotelu. Nabralo to nepříjemné obrátky

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Seděla jsem na baru u bazénu a popíjela mojito, když ke mně poprvé promluvil. Marco. Italské jméno, španělský přízvuk, dokonale opálená kůže. Pracoval v hotelu jako animátor – vodní pólo, aqua aerobic, večerní show. Všechno to, co normálně přeskočím, protože se za to stydím.
Bylo to čtvrté odpoledne mé týdenní dovolené v Turecku. Přijela jsem sama, po rozchodu, kterému předcházely tři měsíce hádek a mlčení. Potřebovala jsem vzduch. A taky jsem si říkala, že si konečně udělám, co chci, bez ohledu na to, co si kdo pomyslí.
Marco se usmíval tak, že jsem zapomněla na všechny výčitky, které jsem si celý den opakovala v hlavě. „Ty nejsi typ na animace, že?“ řekl a opřel se o bar. Měl pravdu. Nebyla jsem. Ale taky jsem nebyla typ, který sedí sám v baru a dává se do řeči s cizím mužem. A přesto jsem tam byla.
Když se dovolená změní v něco víc
Bavili jsme se hodinu. Pak dvě. Slunce zapadlo a já pořád seděla na stejné židli, jen s dalším drinkem v ruce. Marco mi vyprávěl o životě na cestách, o tom, jak pracuje každé léto jinde, jak nemá domov, jen místa, kam se vrací. Znělo to romanticky. Znělo to svobodně.
Kolem půlnoci jsme šli na pláž. Nikdo tam nebyl, jen zvuk vln a vzdálená hudba z hotelové diskotéky. Políbil mě a já jsem ho nenechala přestat. Cítila jsem se živá poprvé po měsících. Cítila jsem se krásná. Chtěná.
Skončili jsme v jeho pokoji – malá místnost v zadním traktu hotelu, kam hosté nemají přístup. Bylo to vášnivé, rychlé, intenzivní. Přesně to, co jsem potřebovala. Aspoň jsem si to myslela.
Ráno jsem odešla ještě před svítáním. Marco spal a já jsem tiše zavřela dveře. Cítila jsem se dobře. Trochu provinile, ale hlavně svobodně. Jako bych si dokázala, že můžu být jiná, než jsem byla posledních pár let.
Když se z romance stane pronásledování
Problém začal druhý den. Marco mě našel u bazénu a posadil se vedle mě. Usmíval se, ale bylo v tom něco jiného než předtím. „Tak co, dneska večer zase?“ zeptal se a položil mi ruku na stehno. Řekla jsem mu, že to byla jen jedna noc. Že to bylo hezké, ale nic víc.
Usmál se ještě víc. „Všechny holky to říkají. Ale ty se vrátíš.“
Nevrátila jsem se. Ale on nepřestal. Objevoval se všude – u snídaně, u bazénu, na pláži. Pořád se usmíval, pořád byl milý, ale začalo mi to být nepříjemné. Když jsem mu řekla, ať mě nechá na pokoji, řekl: „Proč se tak chováš? Myslel jsem, že se ti to líbilo.“
Líbilo. To byla pravda. Ale to neznamená, že jsem chtěla pokračování.
Třetí večer zaklepal na dveře mého pokoje. Byla jsem v pyžamu, chystala jsem se spát. Otevřela jsem, protože jsem myslela, že jde o room service. Stál tam s lahví vína a tím svým úsměvem. „Myslel jsem, že bychom si mohli popovídat,“ řekl a vešel dovnitř, aniž by čekal na odpověď.
Okamžik, kdy jsem pochopila, že to není hra
Tehdy jsem poprvé pocítila strach. Ne paniku, ale takový ten tichý, studený strach, kdy si uvědomíš, že situace není pod kontrolou. Marco se posadil na postel a nalil víno do skleniček, které si přinesl s sebou. Mluvil, jako by nic. Jako bychom byli pár.
Řekla jsem mu, že má odejít. Řekla jsem to klidně, ale pevně. Podíval se na mě a přestal se usmívat. „Ty si myslíš, že jsi něco lepšího, že jo? Přijedeš sem, užiješ si, a pak se tváříš, jako bych byl nikdo.“
Vstala jsem a otevřela dveře. „Odejdi. Teď.“ Díval se na mě dlouho, pak vstal, vzal láhev a odešel. Ale než zavřel dveře, řekl: „Ještě tady budeš tři dny. Uvidíme se.“
Tu noc jsem nespala. Zamkla jsem dveře, zastrčila židli pod kliku a seděla v posteli s telefonem v ruce. Nevěděla jsem, jestli mám volat recepci. Co bych jim řekla? Že jsem se vyspala s animátorem a teď mě obtěžuje? Připadala jsem si hloupě. Připadala jsem si, jako bych si to zavinila sama.
Co jsem udělala a co bych poradila každé ženě
Další ráno jsem šla na recepci. Neřekla jsem všechno, jen to, že mě jeden ze zaměstnanců obtěžuje a cítím se ohrožená. Recepční – starší žena s přísným obličejem – se na mě podívala tak, jako by věděla přesně, co se stalo. Nezeptala se na detaily. Jen řekla: „Vyřešíme to.“
Marca jsem od té chvíle neviděla. Nevím, jestli ho přeřadili, nebo mu jen řekli, ať se ke mně nepřibližuje. Ale přestal. Poslední tři dny dovolené jsem trávila u bazénu s knihou a vyhýbala jsem se všem animátorům.
Když jsem přistála doma, cítila jsem úlevu. Ale taky jsem se cítila jinak. Uvědomila jsem si, jak rychle se může situace změnit. Jak tenká je hranice mezi dobrodružstvím a nebezpečím. A jak moc jsem si za všechno dávala vinu já, místo abych řekla nahlas, že někdo překročil mou hranici.
Nebylo to moje chyba, že jsem řekla ano jednou a ne podruhé. Souhlas není trvalý stav – říká psycholožka specializující se na consent.
Dneska už vím, že jsem neudělala chybu tím, že jsem si užila jednu noc. Chybu udělal Marco, když nepochopil, že ne znamená ne. A chybu bych udělala já, kdybych mlčela a doufala, že to přejde samo.
Co zbylo po dovolené
Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Ani kamarádkám, ani rodině. Dokud jsem to nenapsala sem. Protože jsem se bála, že mi řeknou: „No co jsi čekala? Vyspala ses s cizím chlapem na dovolené.“ Jako by to byl důvod, proč by mě měl někdo pronásledovat.
Ale nebyl. A není. Žádná noc, žádný drink, žádné ano v jednu chvíli neznamená automatické ano navždy.
Dneska už jezdím na dovolené s kamarádkami. Nebo s knihou a sluchátky. A když se ke mně někdo hlásí, poslouchám ten tichý hlas v hlavě, který mi říká, jestli je to v pohodě, nebo ne. A když není, neomlouvám se za to, že řeknu ne.
Marco byl jen člověk, který nepochopil hranice. Ale já jsem byla člověk, který se bál je bránit nahlas. To se změnilo. A to je možná jediná dobrá věc, která z toho všeho zůstala.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová