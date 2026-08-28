Provokatér Hokit znovu útočí na Pereiru. Tvrdí, že právě on ukončí jeho kariéruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Provokatér Hokit znovu útočí na Pereiru. Tvrdí, že právě on ukončí jeho kariéru
Patrik Kincl bere duel s Dominikem Humburgerem jako poslední krok před další titulovou šancí. Před říjnovým...
Islam Machačev po rekordní 17. výhře v řadě v UFC neplánuje odchod. Ve velterové váze vidí nejméně tři...
Moses Itauma se v sobotu utká s Filipem Hrgovićem o uvolněný titul IBF v těžké váze. Simon Jordan čeká...
Bookmakeři drží Josefa Hálu před zápasem s Radovanem Úškrtem v roli výrazného favorita. Ondřej Novotný ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →