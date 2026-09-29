Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Prošla jsem bývalou sklárnu v Lučanech. Ukrývá nablýskané veterány, motorky i Dakar

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do Lučan nad Nisou jsem přijížděla s představou, že mě čeká klasická sbírka historických automobilů. Několik naleštěných veteránů, pár motocyklů a tabulky plné technických údajů. Už při pohledu na rozlehlou budovu bývalé sklárny mi ale bylo jasné, že tady bude návštěva vypadat přece jen jinak.
Bývalá sklárna v Lučanech ukrývá motoristický poklad. Uvnitř čekají veterány, motorky i Dakar

Bývalá sklárna v Lučanech ukrývá motoristický poklad. Uvnitř čekají veterány, motorky i Dakar

Zdroj:
Reklama
Další články z Kapitalio
Z hloubky 2 km tu prýští léčivá voda. Termály v Mošoni lákají Čechy za 420 Kč
Z hloubky 2 km tu prýští léčivá voda. Termály v Mošoni lákají Čechy za 420 Kč
První říjnové dny překvapí teplým počasím. Rozdíly mezi ránem a dnem budou velké
První říjnové dny překvapí teplým počasím. Rozdíly mezi ránem a dnem budou velké

První říjnové dny letos příliš podzimně vypadat nebudou. Od čtvrtka do neděle se nad Českem bude...

Zapomeňte na čokoládu. Tyto potraviny zaženou chuť na sladké lépe. Otestovali jsme to
Zapomeňte na čokoládu. Tyto potraviny zaženou chuť na sladké lépe. Otestovali jsme to

Čokoláda, bonbony, sušenky i zmrzlina patří mezi nejoblíbenější pochutiny po celém světě. Mnozí lidé jsou...

Probudím se ve dvě ráno a do minuty zase spím: 30sekundový trik mi zachránil spánek
Probudím se ve dvě ráno a do minuty zase spím: 30sekundový trik mi zachránil spánek

Probudit se uprostřed noci a nedokázat znovu usnout i přesto, že za pár hodin musíte vstávat. To je...

Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí
Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí

S příchodem chladnějších dnů se dýně v kuchyni znovu hlásí o slovo. Nehodí se ale jen jako hlavní surovina...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.