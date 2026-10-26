Prošívaná deka z kakaového těsta je jednoduchý domácí koláč, ve kterém se střídá čokoládová a tvarohová chuť

Kdykoliv dostanu chuť na tradiční,
poctivý a opticky nádherný k víkendovému šálku kávy, moje volba velmi často padne na ikonickou kakaovou moučník . Tento úžasný koláč si mě získal už před lety, protože v sobě dokonalým způsobem spojuje nadýchané, vláčné prošívanou deku kakaové těsto s poctivou porcí sametového tvarohového krému. Vytváření mřížky na tmavý základ mě neuvěřitelně baví a během pečení se v troubě stane malý zázrak. Tvarohová náplň lehce poklesne, těsto okolo ní vyběhne a na plechu vznikne roztomilý plastický vzor připomínající hřejivou prošívanou peřinku.
Na tomto moučníku miluji především
kontrast chuti i barev. Tmavé dodá koláči plnou kakaové těsto čokoládovou chuť, zatímco svěží tvarohová mřížka provoněná vanilkou celou kompozici nádherně zjemní a odlehčí. Je to přesně ten typ receptu, který skvěle vypadá na talíři, chutná celému příbuzenstvu od dětí až po babičky a přitom jeho příprava nezpůsobí v kuchyni žádný zbytečný chaos.
Můj tip zní: Tvarohovou náplň naplňte do pevného zdobicího sáčku s ustřiženým rohem a mřížku stříkejte na kakaové těsto v dostatečně silných pruzích; tvaroh tak během pečení nevyschne, zůstane krásně vláčný a vzor mřížky bude po upečení úžasně plastický. Recept na kakaovou prošívanou deku s jemným tvarohovým mřížkováním
Z jednoho velkého hlubokého plechu nakrájíte přibližně
16 až 20 nadýchaných čtvercových řezů. Celkový čas přípravy a pečení bez chladnutí: 65 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kakaové těsto: 4 vejce 200 g cukru krupice 100 ml rostlinného oleje 100 ml vlažné vody 250 g hladké mouky 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 3 lžíce holandského kakaa 1 lžíce masla a trocha hrubé mouky na vymazání a vysypání plechu (případně pečicí papír)
Tvarohová mřížka: 500 g tvarohu v kostce (2 kostky) 1 vejce 1 balíček vanilkového pudinkového prášku 1 balíček vanilkového cukru 100 g moučkového cukru 100 ml plnotučného mléka (podle potřeby na zředění)
Dohotovení: 2 lžíce moučkového cukru na závěrečné zaprášení Postup při přípravě kakaové prošívané deky
1. Zapněte troubu a
nechte ji předehřát na 180 stupňů.
2. Velký hluboký pečicí plech
vyložte pečicím papírem nebo ho poctivě vymažte kouskem rozpuštěného másla a vysypejte hrubou moukou.
3. Do první hluboké mísy vyklepněte celá vejce, přisypejte cukr krupici a
vše vyšlehejte elektrickým šlehačem do nadýchané a světlé pěny. Foto: Cooky.cz, šup s ní do trouby
4. Do vyšlehané vaječné pěny za stálého šlehání tenkým proudem přilijte rostlinný olej a vlažnou vodu.
5. Do mísy prosejte hladkou mouku smíchanou s kypřicím práškem do pečiva a holandským kakaem.
6. Vařečkou nebo šlehačem na nízké otáčky
všechny suroviny krátce spojte v hladké tmavé těsto.
7. Připravené kakaové těsto
vlijte na plech a stěrkou ho rovnoměrně rozetřete po celé ploše.
8. Ve druhé míse smíchejte tvarohy v kostce s celým vejcem, přisypejte vanilkový pudinkový prášek, vanilkový cukr i moučkový cukr.
9. Přilijte trošku plnotučného mléka a
metličkou vyšlehejte hladký tvarohový krém, který je dostatečně hustý, ale zároveň se dá snadno stříkat sáčkem.
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10. Tvarohový krém přemístěte do cukrářského zdobicího sáčku s odstřiženou špičkou.
11. Na kakaové těsto na plechu
postupně nastříkejte rovnoběžné pruhy tvarohu napříč a poté napříč druhým směrem, čímž vytvoříte pravidelnou mřížku.
12. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 180 stupňů přibližně 30 až 35 minut, dokud se těsto nepropeče a tvarohová mřížka nezpevní.
13. Upečenou prošívanou deku vyndejte z trouby a
nechte ji na plechu zcela vychladnout.
14. Vychladlý koláč před podáváním
lehce zaprašte moučkovým cukrem přes jemné sítko a nakrájejte na čtvercové porce. Foto: Cooky.cz, krásná a voňavá peřinka Tipy redakce: Tvaroh v kostce drží tvar: Používejte klasický tvaroh v alobalu či papírové kostce, protože není příliš tekutý a mřížka se na těstě při pečení nerozteče. Pudinkový prášek zpevní krém: Přidání vanilkového pudinkového prášku do tvarohu zajistí, že mřížka zůstane po upečení a vychladnutí pevná, jemná a nebude se drolit. Opatrně s mlékem do tvarohu: Mléko přidávejte do tvarohové náplně postupně po lžičkách; krém musí zůstat dostatečně tvárný a pevný, aby z cukrářského sáčku nekatastrofálně nevytékal. Šlehání vajec s cukrem do pěny: Důkladné vyšlehání vajec s cukrem do husté pěny je klíčem k tomu, aby bylo kakaové piškotové těsto krásně nadýchané a lehké. Skladování pro maximální vláčnost: Pokud nakrájené řezy zakryjete v dóze a uložíte do chladničky, tvarohová vrstva předá vlhkost těstu a koláč bude druhý den ještě šťavnatější.
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