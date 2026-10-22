Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Prořezávat či neprořezávat na podzim? Pozor na zásadní chyby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prořezávání stromů a keřů patří pro mnoho zahrádkářů mezi běžné podzimní práce. Věděli jste ovšem, že je to nesmysl a můžete tuto činnost nechat až na jaro? Prořezávání větví má správně podpořit květenství, růst a popřípadě plodnost. Pokud to uděláte na podzim, dřevinám to příliš nepomůže a před zimou už se také nemusí z takového zásahu vzpamatovat. Pokud už se přeci jen do prořezávání pustíte, dodržujte určitá pravidla.
Řez dřevin

Řez dřevin

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Vybíráte pelíšek pro psa? Záleží na velikosti, věku i oblíbené poloze
Vybíráte pelíšek pro psa? Záleží na velikosti, věku i oblíbené poloze
Podzim na talíři: Proč by zvěřina neměla chybět ve vaší kuchyni
Podzim na talíři: Proč by zvěřina neměla chybět ve vaší kuchyni

Sychravé dny lákají k přípravě hřejivých jídel a do našich kuchyní přinášejí sezónní suroviny. Objevte...

Dýně v hlavní roli: Krémová pomazánka plná podzimní chuti
Dýně v hlavní roli: Krémová pomazánka plná podzimní chuti

Věděli jste, že z máslové dýně si můžete vyrobit úžasnou pomazánku s přirozeně sladkou chutí a jemnou...

Zelená rajčata na parapet nepatří. Pomůže krabice a jablko
Zelená rajčata na parapet nepatří. Pomůže krabice a jablko

Sezona pomalu končí a na záhonech ještě zůstává některá zelenina. Klasiku v tomto ohledu představují...

Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu
Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu

Nikdy nevyhazujte tupé a rezavé nůžky! Směs z kuchyně a koupelny z nich udělá nástroj jako z obchodu. Jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.