Prořezávat či neprořezávat na podzim? Pozor na zásadní chyby

Prořezávat či neprořezávat na podzim? Pozor na zásadní chybyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řez dřevinZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 22.10.2026 14:00
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →