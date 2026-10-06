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Propaganda slibovala moderní stroj, deník závad ukázal realitu: Polský konstruktér musel na novém mopedu po každé jízdě dotahovat šrouby

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Když polský podnik Predom-Romet chystal v roce 1980 do výroby nový moped Kadet, poslal předprodukční prototyp přímo do běžného provozu. Unikátně dochovaný stroj konstruktéra Jerzeho Lewandowského s kompletním deníkem závad ukazuje, jak se tehdy testovala technika. Porovnání s československou Jawou 50 a Babettou odhaluje dva zcela odlišné světy socialistické konstrukce.
Zelený moped Romet Pegaz z podniku Predom-Romet Bydgoszcz s lisovaným rámem a motorem Dezamet.

Zelený moped Romet Pegaz z podniku Predom-Romet Bydgoszcz s lisovaným rámem a motorem Dezamet.

Zdroj: Krzysztof Stefański / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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