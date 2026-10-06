Propaganda slibovala moderní stroj, deník závad ukázal realitu: Polský konstruktér musel na novém mopedu po každé jízdě dotahovat šrouby

Když polský podnik Predom-Romet chystal v roce 1980 do výroby nový moped Kadet, poslal předprodukční prototyp přímo do běžného provozu. Unikátně dochovaný stroj konstruktéra Jerzeho Lewandowského s kompletním deníkem závad ukazuje, jak se tehdy testovala technika. Porovnání s československou Jawou 50 a Babettou odhaluje dva zcela odlišné světy socialistické konstrukce.
Většina socialistických prototypů skončila ve šrotu, v lepším případě v zaprášeném rohu továrního depozitáře bez jakékoliv provozní dokumentace. Když se však na podzim roku 2026 objevil v Polsku předprodukční exemplář mopedu Romet Kadet z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, sběratelé i historici motocyklové techniky zbystřili. Spolu s dochovaným strojem se totiž našla kompletní úřední i technická složka, kterou si po desetiletí pečlivě uchovával jeho první uživatel – inženýr konstruktér Jerzy Lewandowski z podniku Predom-Romet v Bydhošti. Nejcennější částí této pozůstalosti je autentický sešit provozních zkoušek, do něhož si inženýr den za dnem zapisoval každou závadu, povolenou matici i vrtoch nově vyvíjeného stroje.
Vytáčený internet obsadil telefon. Proč modem pískal a 56k nebylo 56 kB/s
Zatímco dnešní automobilky a motocyklové značky testují novinky v klimatických komorách a na uzavřených polygonových tratích s telemetrií napojenou na počítače, v Polské lidové republice roku 1980 vypadala realita zcela jinak. Nejlepší zkušební laboratoří byly rozbité polské silnice a nejlepším testovacím jezdcem samotný tovární inženýr, který na zkušebním stroji každé ráno dojížděl do práce. Tento konkrétní příběh nabízí vzácný pohled do zákulisí socialistického vývoje a zároveň vybízí k přímému srovnání s československou konstrukcí – zejména se stroji Jawa 50 Pionýr a mopedem Babetta z Považských strojíren.
Služební moped pro konstruktéra: Jak v Bydhošti probíhaly zkoušky v reálném provozu
Na konci sedmdesátých let stál podnik Predom-Romet před nelehkým úkolem. Legendární moped Komar, který motorizoval celé poválečné Polsko, už beznadějně zastarával. Jeho velká devatenáctipalcová kola, archaická koncepce s pedály a křehké trubkové profily neodpovídaly požadavkům nastupující dekády. V Bydhošti proto vznikal zcela nový model Kadet. Cílem bylo postavit moderní maloobjemové vozítko s menšími šestnáctipalcovými koly, lisovaným páteřovým rámem z ocelového plechu a nožním startováním i řazením, které by oslovilo jak dojíždějící dělníky, tak dospívající mládež.
Československá Jawa 50 Pionýr z Považských strojíren nabízela robustní rám, třístupňovou převodovku a nosnost pro dva pasažéry.
Konkrétní dochovaný kus nese typové označení MR-755. Ačkoliv má na krku řízení vyražen rok výroby 1979, oficiální předávací dokumenty z podnikového ředitelství pocházejí z roku 1980, jak dokládá zpráva motoristického magazínu
Autoblog. Stroj byl v interní evidenci veden jako výrobek určený pro takzvané provozní zkoušky (badania eksploatacyjne). Fabrika moped oficiálně přidělila inženýru Jerzymu Lewandowskému, který se v konstrukční kanceláři Rometu přímo podílel na vývoji kol a dříve pracoval také na populární miniaturní motorce Romet Pony. Lewandowski dostal jasný úkol: najezdit v běžném silničním provozu co nejvíce kilometrů a každou slabinu okamžitě písemně zaznamenat.
Po dokončení testovacího cyklu moped nečekal obvyklý osud sešrotování. Vedení Rometu umožnilo inženýru Lewandowskému odkoupit testovaný stroj do osobního vlastnictví. Smlouva o převodu, která se v rodinném archivu dochovala, však obsahovala výmluvnou klauzuli: vozidlo se převádí bez jakékoliv tovární záruky. Podnik dobře věděl, proč se záručních závazků zříká. Odpověď se ukrývala v inženýrově deníku závad.
Deník závad jako rentgen socialismu: Proč se v Bydhošti neustále dotahovaly šrouby
Zápisky Jerzeho Lewandowského bourají nekritickou nostalgii a představují autentický rentgen tehdejší výroby. Hned na prvních stránkách deníku defilují typické dětské nemoci nového modelu. Hlavním nepřítelem polského mopedu byly všudypřítomné vibrace dvoudobého jednoválce Dezamet o objemu 49,8 cm³, které se přenášely do lisovaného ocelového rámu. V poznámkách se opakovaně objevují záznamy o uvolněných spojovacích prvcích. Konstruktér musel prakticky po každé delší jízdě vzít do ruky stranové klíče a dotahovat šrouby motoru, blatníků i podvozku.
Jezdili na ní rybáři a ženy z družstva v obyčejném šátku. Nenápadný moped přitom předběhl dobu unikátní polovodičovou elektronikou
Mezi konkrétními poruchami vynikají tři závady, které inženýr Lewandowski popsal velmi podrobně. První byla chronicky se uvolňující zadní rozeta (hnací ozubené kolo), což při zanedbání hrozilo zkřížením řetězu a zablokováním zadního kola za jízdy. Druhou potíž představoval uvolněný kolík dorazu řízení, který omezoval úhel natočení vidlice; jeho vyviklání mohlo při parkování nebo prudkém manévru vést k poškození lanovodů či nárazu řídítek do nádrže. Třetí a z hlediska provozu nejzávažnější poruchou byl uvolněný kondenzátor zapalování uvnitř alternátoru. Uvolněné těleso kondenzátoru ztrácelo spolehlivou kostru, jiskra na svíčce slábla a moped začal v tahu škubat nebo zcela zhasl uprostřed křižovatky.
Předprodukční prototyp MR-755 se navíc od pozdějších sériových Kadetů (označovaných jako M-780), které se v Polsku vyráběly až do počátku devadesátých let, lišil v celé řadě detailů. Dochovaný stroj má jiný tvar palivové nádrže s odlišně umístěným nalévacím hrdlem, rané provedení předních teleskopických tlumičů a specifické přídavné úchyty motoru, které byly u sériových kusů zjednodušeny nebo zcela vypuštěny z technologických a úsporných důvodů.
Československá Jawa 50 šla opačnou cestou: Malý motocykl místo nouzového mopedu
Když porovnáme polský Romet Kadet s tehdejší nabídkou na československém trhu, vynikne zásadní rozdíl v celkové konstrukční filozofii. V Československu se role základního motorového dopravního prostředku pro nejširší vrstvy zhostil
legendární československý Pionýr z Považských strojíren v Považské Bystrici – především v nesmírně rozšířených verzích Jawa 20 a sportovněji laděný typ 21 nebo Mustang typ 23.
Zatímco Romet Kadet byl v podstatě kompromisním lehkým mopedem o hmotnosti kolem 45 kilogramů určeným výhradně pro jednoho jezdce a poháněným motorem Dezamet 023 o skromném výkonu 1,25 až 1,4 kW (1,7 až 1,9 koně) se dvěma rychlostmi, Jawa 50 byla konstruována jako plnohodnotný malý motocykl. Její ležatý dvoudobý jednoválec dosahoval výkonu 2,6 kW (3,5 koně) a spolupracoval s třístupňovou převodovkou se stálým záběrem ozubených kol. Pionýr sice vážil přes 65 kilogramů, ale jeho robustní svařovaný rám z profilované oceli byl dimenzován na užitečnou hmotnost 160 kilogramů. Bez potíží odvezl dva dospělé pasažéry i těžký nákup na venkovských polních cestách.
Československá zkušebna ÚVMV i armádní zkušební komisaři kladli na výrobky z Považské Bystrice přísné standardy. Jawa 50 samozřejmě nebyla bez chyb a vyžadovala pravidelnou údržbu zapalování a dekarbonizaci výfuku, avšak její podvozková část netrpěla konstrukční poddimenzovaností, která nutila inženýra Lewandowského neustále kontrolovat sváry a matice na polském Kadetu.
Československá Babetta vsadila na bezkontaktní elektronické zapalování Tranzimo a lehkou stavbu bez spojkové páčky. Proč československá Babetta netrpěla na uvolněné kladívko: Přelomové zapalování Tranzimo
Pokud v Československu existoval stroj, který byl přímým ideovým konkurentem Rometa Kadeta, nebyl to Pionýr, nýbrž lehký moped Babetta. Vývoj Babetty (od původního typu 28 přes nejznámější typ 207 až po dvourychlostní typ 210) probíhal v Považských strojírnách a posléze v pobočném závodě ZVL v Kolárovu. Babetta byla navržena jako čistokrevný moped s pedály a automatickou odstředivou spojkou, jehož posláním bylo sloužit seniorům, ženám a venkovanům pro bezstarostné dojíždění bez nutnosti řadit nebo ovládat spojkovou páčku.
Právě při srovnání s Babettou se nejvýrazněji ukazuje technická propast v řešení zapalovací soustavy. V polském Rometu Kadet pracovalo tradiční magneto s mechanickým přerušovačem (kladívkem) a elektrolytickým kondenzátorem. Jak zaznamenal Lewandowski ve svém deníku, vibrace motoru uvolňovaly upevnění kondenzátoru, což vedlo k masivnímu opalování kontaktů přerušovače a výpadkům zapalování. Československá Babetta typ 207 však už od roku 1973 přišla se světově uznávanou inovací: bezkontaktním elektronickým tyristorovým zapalováním Tranzimo.
Elektronika zapalování Tranzimo byla zalita v odolném plastovém pouzdře a zcela postrádala mechanicky namáhané kontakty i samostatný kondenzátor. Rotor magneta generoval impuls pro řídicí elektrodu tyristoru bez jakéhokoliv mechanického tření. Zatímco polský majitel Kadeta musel pravidelně seřizovat odtrh kladívka a kontrolovat dotažení součástek v magnetu, majitel Babetty nemusel do zapalování zasahovat celá léta. Právě tato bezúdržbovost otevřela Babettě dveře k masovému exportu do západního Německa, Nizozemska i Spojených států, kde by neustále se rozlaďující moped na náročném trhu neobstál.
Lidová doprava bez příkras: Co odkaz prototypu z roku 1980 říká dnešku
Nález prototypu Romet Kadet MR-755 s autentickým deníkem závad představuje mimořádně cennou sondu do dějin techniky socialistického bloku. Ukazuje dva rozdílné inženýrské přístupy ke stejnému zadání – jak zajistit levnou, dostupnou a nenáročnou individuální mobilitu v podmínkách centrálně plánované ekonomiky.
Polský Romet v Kadetu hledal nízkonákladový kompromis mezi malou motorkou a mopedem, který však narážel na technologické limity polského průmyslu přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Československo naopak dokázalo trh přehledně rozdělit: pro náročnější venkovský provoz a jízdu ve dvou nabídlo robustní motocyklovou stavbu Jawy 50 Pionýr, zatímco pro nenáročný městský a příměstský pohyb vyvinulo lehkou, technologicky pokročilou Babettu s bezkontaktním zapalováním. Deník inženýra Lewandowského tak není jen soupisem starých mechanických potíží, ale fascinujícím svědectvím o době, kdy se každé nové vozidlo muselo doslova vyvzdorovat na rozbitých okresních silnicích.