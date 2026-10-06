Promotér prozradil, kolik Joshua obětoval za zápas s Furym doma. Částka překvapila i americká média

Když Hearn začátkem října promluvil o zákulisí vyjednávání, řekl, že šlo o „osmimístnou částku a ještě něco navrch“. V librách to znamená víc než deset milionů, v korunách nejméně zhruba 288 milionů. Stačí, aby skutečná suma přesáhla 10,42 milionu liber, a Joshua přišel o víc než 300 milionů korun. Přesné číslo zveřejněno nebylo. Je ale jasné, za co Joshua platil: 11. prosince 2026 nevyjde do ringu v newyorské Madison Square Garden, ale na Principality Stadium v Cardiffu, před publikem, které z jeho sporu s Furym udělalo národní posedlost.
Rozhodnutí, které musel udělat sám
Hearnovo vyprávění, které převzal The Independent od agentury PA, nepůsobí jako promotérská legenda o hrdinském gestu. Spíš jako záznam obchodního jednání, do kterého nečekaně vstoupily emoce.
Ti, kdo akci financují, chtěli New York. Tlačili na to podle zdrojů saúdský boxerský mecenáš Turkí Al-Šajch, šéf UFC Dana White i Netflix, který zápas vysílá. Madison Square Garden znamená americký vysílací čas, sponzory a aureolu. Jenže mezitím se v Británii zvedla vlna. Fanoušci začali hlasitě požadovat, aby se zápas vrátil domů. A Joshua to podle Hearna „začal cítit“.
Promotér mu prý řekl dvě věci. Zaprvé, že v Británii bude mít sportovní i emoční výhodu. Zadruhé, že rozhodnutí musí být jeho, protože jde o jeho peníze. Joshua odpověděl krátce: uděláme to ve Spojeném království.
Al-Šajch podle PA později vyčíslil, že přesun mimo New York stál celou akci 53 milionů liber, tedy zhruba 1,5 miliardy korun. Ne všechno šlo z Joshuovy kapsy. Jeho podíl na této ztrátě je ale ona osmimístná částka, o které Hearn mluví.
Kolik je 288 milionů v Joshuově měřítku
Na běžného člověka takové číslo nepůsobí jako „menší výdělek“, ale jako abstrakce. V Joshuově kariéře má ovšem váhu srovnatelnou s celým jedním velkým zápasem. Podle odhadů, které v minulosti zveřejnily Sporting News a Forbes, vydělal:
|Zápas
|Odhadovaný výdělek
|Vladimir Kličko (2017)
|asi 15 milionů liber, tedy zhruba 430 milionů Kč
|Alexandr Povetkin
|asi 20 milionů liber, zhruba 575 milionů Kč
|Andy Ruiz I (2019)
|asi 20 milionů liber, zhruba 575 milionů Kč
|Andy Ruiz II, Saúdská Arábie (2019)
|přes 60 milionů dolarů, tedy přes miliardu korun
|Oleksandr Usyk II (2022)
|před zápasem se psalo až o 100 milionech liber, kolem 2,9 miliardy Kč
Joshua se tedy vzdal zhruba toho, co si kdysi odnesl za historický večer proti Kličkovi na Wembley před devadesáti tisíci lidmi. To není zaokrouhlovací chyba. To je celá jedna kapitola kariéry.
Zároveň nejde o charitu. Oficiální odměny oznámeny nebyly, britská média ale odhadují celkový balík zápasu kolem 200 milionů dolarů, v přepočtu přes čtyři miliardy korun. The Athletic píše o podobné sumě, kterou si mají oba boxeři rozdělit. Podle nás je proto přesnější říct, že Joshua neodmítl peníze, ale bonus. Prémii za americkou adresu vyměnil za domácí. Furyho promotér Frank Warren to na tiskové konferenci shrnul suše: oba borci jsou „mimořádně dobře zaplaceni“.
Cardiff místo Wembley a pozdní noc kvůli Americe
Že se bude boxovat ve Walesu, a ne v Londýně, má praktické důody. Al-Šajch podle PA původně mířil na Wembley a pohrával si dokonce s myšlenkou zapojit do večera Duu Lipu. Narazil ale na londýnské omezení, podle kterého musí akce skončit kolem 23. hodiny. Americký trh přitom potřebuje, aby hlavní zápas začal pozdě v noci podle britského času.
Cardiff takový harmonogram umožní. Principality Stadium navíc nabízí kapacitu kolem 80 tisíc diváků a zatahovací střechu, což v prosinci není maličkost. Pro srovnání: aréna v Diríji, kde Joshua v roce 2019 porazil v odvetě Ruize, byla dočasná stavba pro 15 tisíc lidí, postavená za šest týdnů. Blízký východ umí přeplatit kohokoli. Pětinásobek živého publika ale nekoupí.
To je podle nás jádro celé věci. Joshua si v Cardiffu nekupuje jen domácí atmosféru. Kupuje si příběh. Saúdská Arábie se od jeho odvety s Ruizem stala hlavní adresou velkého boxu a festival Riyadh Season od roku 2023 pořádá jeden obří večer za druhým. BBC odhaduje saúdské sportovní investice od roku 2021 na zhruba 5 miliard liber, což provází kritika takzvaného sportswashingu. Největší britský boxerský spor posledního desetiletí se po letech saúdských a amerických nabídek vrací před lidi, kteří ho vytvořili.
Proč se to dřív nedařilo
O zápase Joshuy s Furym se mluví tak dlouho, že ho část fanoušků přestala brát vážně. Zápas mezi dvěma britskými mistry světa v těžké váze ztroskotával na promotérských sporech, smlouvách, termínech i zraněních. Netflix připomíná, že 11. prosince půjde o jejich vůbec první vzájemné profesionální utkání.
The Athletic popisuje, že vztah mezi Hearnovým Matchroomem a Warrenovou společností Queensberry byl dlouho prakticky nefunkční. Oteplil se až na společných saúdských akcích. Al-Šajch pak z tohoto souboje udělal osobní prioritu. Poslední překážkou zůstalo místo konání.
Ani letos to nešlo hladce. Ještě v září Fury podle Sky Sports veřejně obviňoval Hearna a Joshuu, že chtějí víc peněz, a tvrdil, že zápas je kvůli tomu vážně ohrožen. Ironií je, že peníze nakonec ubyly, místo aby přibyly. Původní smlouva přitom podle Sky Sports s Británií počítala.
Na tiskové konferenci v Londýně 30. září už převládaly úsměvy. Fury hlavně vtipkoval a zápas označil za „třešničku na dortu“ své kariéry. Joshua mluvil o souboji, kvůli kterému se hádají lidé v hospodách i celé rodiny. Agentura AP si všimla, že většina fanoušků v sále byla jednoznačně na jeho straně. Přesně tuto výhodu měl Hearn na mysli.
Jak zápas uvidí čeští diváci
Celé vyjednávání má navíc příjemnou dohru i u nás. Zápas se nebude vysílat jako klasický placený přenos za stovky korun. Podle oficiálního oznámení na webu Netflix Tudum půjde o globální přenos pro všechny předplatitele bez dodatečného poplatku. Žádná česká platforma zatím přenos neohlásila.
Co je dobré vědět:
- Kde: Netflix, stačí aktivní předplatné, které v Česku stojí 259 až 419 Kč měsíčně.
- Kdy: pátek 11. prosince 2026, potvrzuje i oficiální stránka Matchroom Boxing.
- Čas začátku: zatím neoznámen. Kvůli americkému trhu se počítá s pozdním britským harmonogramem, u nás tedy spíš s nocí z pátku na sobotu.
- Vstupenky: všeobecný prodej startuje 9. října ve 12:00 britského času, tedy ve 13:00 našeho času. Ceny zatím zveřejněny nebyly.
- Předzápasy: kompletní program večera Netflix slíbil doplnit později.
Celý obchod se tím pro Joshuu paradoxně uzavírá. Jeho rozhodnutí stálo stovky milionů korun, ale díky němu uvidí zápas víc lidí, než by kdy zaplatilo za klasický přenos.
Až Joshua v prosincové noci vyjde z tunelu cardiffského stadionu, uslyší řev osmdesáti tisíc lidí, kteří o tento zápas léta žádali. Za každého z nich zaplatil v průměru přes 3 600 korun.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta