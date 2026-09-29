Proměna bytu pro novou životní etapu. Moderní interiér v černobílé kombinaci s hřejivými akcenty

Jsou takové rekonstrukce, jejichž příběh nevypráví ani tak nový nábytek, materiály a modernější vzhled. Jsou především svědectvím o změně životního stylu a třeba i potřebě menšího množství místností, jakkoliv to většinou bývá právě naopak. Pojďte na návštěvu spolu s námi. Projekt 17RM od Studio ETN vznikl pro manželský pár, který se rozhodl přestěhovat blíže ke své rodině. Původní pětipokojový byt o ploše 95 m² prošel kompletní proměnou a změnil se na vzdušnější čtyřpokojové bydlení, které klade důraz na komfort, bezbariérovost, světlo a každodenní praktičnost. Součástí rekonstrukce bylo také zvětšení kuchyně a nové rozvody.
Dominantním motivem celého interiéru je střídmá moderní estetika. Základ tvoří kontrast černé a bílé, který změkčují přírodní materiály, dubové dekory, textilie a živá zeleň. Výsledkem je domov, který působí současně elegantně, útulně i nadčasově. Srdcem bytu je otevřený obývací prostor, kde designéři pracují s nadčasovou kombinací černé, bílé a šedé. Pozornost okamžitě přitahuje černá pohovka s čistými liniemi, kterou doplňují dvě světle šedá křesla na subtilních kovových nohách. Celá sestava vytváří příjemný dialog mezi tmavými a světlými plochami. Vzdušnost interiéru podporují bílé stěny bez zbytečných dekorací. Na nich vynikají jednoduché grafiky a fotografie v černých rámech, které dodávají prostoru osobitost, aniž by působily rušivě. Konferenční stolky s tenkou kovovou konstrukcí navazují na minimalistickou estetiku a zároveň zachovávají lehkost celého prostoru.Velkou roli zde hrají textilie. Světlý koberec s geometrickou kresbou změkčuje výraznou černou dominantní sedací soupravu a přináší do místnosti pocit pohodlí. Celek doplňují pokojové rostliny s velkými listy, které do převážně monochromatického interiéru vnášejí život a přírodní energii.
Obývací zóna sází na osvědčenou kombinaci černé, bílé a šedé, kterou zjemňují textilie, pokojové rostliny a citlivě zvolené dekorace. Zdroj: Studio ETN
Kuchyně: Moderní geometrie s teplým barevným akcentem
Kuchyně patří k nejvýraznějším částem celého bytu. Autoři návrhu zde vytvořili efektní kompozici založenou na kontrastu černých vysokých skříní a bílých spodních i horních úložných modulů. Grafickou čistotu narušuje jediný, a právě proto tak dobře funkční, výrazný barevný prvek. No řekněte sami, spojili byste černobílou s poněkud staromódní teplou pískově, či medově žlutou? Já tedy na, ale přesto bych se pletla: osobité řešení dodává kuchyni osobitost, optimismus a vizuální teplo.
Kontrast černých a bílých skříněk dodává kuchyni nadčasovou eleganci, zatímco medově zbarvený obklad vnáší do minimalistického prostoru příjemné teplo a útulnost.Zdroj: Studio ETN
Díky své světlosti navíc pomáhá odrážet denní světlo a prostor příjemně prosvětluje.Tmavě šedá pracovní deska elegantně propojuje černé i bílé části sestavy. Černé úchytky, baterie, spotřebiče a doplňky vytvářejí ucelený designový jazyk. Nechybí ani praktické otevřené police pro nejčastěji používané nádobí nebo množství zásuvek, které přispívají ke komfortu každodenního provozu. Podle autorů projektu získala kuchyně navíc několik metrů čtverečních odstraněním původní komory, což významně zvýšilo její užitnou hodnotu.
Tmavá pracovní deska, černé spotřebiče a pečlivě vybrané doplňky vytvářejí harmonický celek, který spojuje vysokou funkčnost s moderním designem. Zdroj: Studio ETN Pracovní kout: Důkaz, že i funkčnost může být krásná
Součástí obytné zóny je nenápadně začleněný pracovní kout, ve kterém se to bude pracovat, psát či tvořit doslova jedna báseň. (I tu báseň by tady člověk hned napsal, jen kdyby v takovém hezkém bytě mohl bydlet). Černý pracovní stůl s jednoduchou kovovou konstrukcí doplňuje čalouněná židle ve světlém odstínu, která prostor opticky odlehčuje.Zajímavým prvkem je velká knihovna s prosklenými dvířky v černém rámu. Slouží nejen jako úložný prostor pro knihy a dekorace, ale současně funguje jako výrazný architektonický prvek. Skleněné výplně zabraňují tomu, aby masivní sestava působila poněkud těžkopádně. Nad pracovním stolem najdeme jednoduchou a praktickou poličku s rámečky, nástěnkou a drobnými dekoracemi. Pracovní místo tak získává osobní charakter, aniž by ztratilo svůj čistý a organizovaný vzhled. Přítomnost rostlin pak navozuje příjemnou atmosféru a propojuje pracovní zónu se zbytkem interiéru.
Praktický pracovní kout přirozeně navazuje na obytný prostor a díky knihovně s prosklenými dvířky nabízí nejen místo pro práci, ale i stylovou prezentaci knih a osobních předmětů Zdroj: Studio ETN Ložnice: Klidná oáza s jemnými vintage prvky
Po výraznějších kontrastech společenských prostor působí ložnice jako zklidnění celého příběhu. Interiér je založen na světlých stěnách, jednoduchém bílém nábytku a omezené barevné paletě. Místnosti vévodí bílé lůžko doplněné textiliemi v černobílé kombinaci. Geometrický vzor přehozu navazuje na grafický jazyk zbytku bytu, přesto působí klidně a harmonicky. Velmi příjemným detailem jsou tmavší kusy nábytku s lehce retro nádechem. Noční stolek, lavice u postele nebo vitrína vytvářejí zajímavý kontrast k modernímu základu interiéru. Díky nim ložnice nepůsobí sterilně, ale získává osobitost a pocit útulné „zabydlenosti“. Minimalisticky pojaté dekorace, tlumené barvy a dostatek volného prostoru podporují hlavní účel místnosti: odpočinek a kvalitní relaxaci.
Tady chcete spát. Klidná ložnice pracuje s neutrální barevností a jednoduchým zařízením, které doplňují vintage solitéry dodávající interiéru osobitost a hřejivou atmosféru Zdroj: Studio ETN Koupelna: Odvážná barevnost v elegantním podání
Zatímco většina bytu pracuje převážně s neutrálními odstíny, koupelna přináší překvapivý a velmi efektní akcent. Stěna za umyvadlem je provedena v hlubokém tmavě modrém odstínu, který místy působí až černě a prostoru dodává hloubku i luxusní atmosféru. Spodní část stěn tvoří bílé čtvercové obklady s jemnou spárou. Jejich jednoduchost umožňuje vyniknout syté modři, aniž by celek působil přeplácaně. Nad deskou s umyvadlem se nachází kulaté zrcadlo s tenkým kovovým rámem, které změkčuje převahu pravoúhlých linií. Deska umyvadla je nesena subtilní černou kovovou konstrukcí. Tento detail odkazuje na ostatní části bytu a vytváří mezi jednotlivými místnostmi jasnou stylistickou návaznost. Efektní závěsné svítidlo s odkrytou žárovkou přidává prostoru lehce industriální nádech. ýsledkem je koupelna, která působí moderně, originálně a zároveň velmi útulně.
Černomodrá stěna v kombinaci s bílými obklady a černými kovovými prvky vytváří elegantní koupelnu s výrazným charakterem a hotelovým nádechem Zdroj: Studio ETN Krásný balkon plný zeleně
Celému bytu nasazuje pomyslnou korunu a jeho využívání velmi zpříjemňuje menší jednoduchá terasa, kterou majitelé využili na pěstování zeleně. Jednoduché posezení doplňuje už jen bílá barva a zve k večernímu klidu a skleničce vína. Při té si mohou majitelé pogratulovat, jak se právě tato rekonstrukce povedla.
Balkon je oázou klidu a pohodlí. Zdroj: Studio ETN
Zdroj: Studio ETN
Fotogalerie: Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN Zdroj: Studio ETN