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Proměna bytu pro novou životní etapu. Moderní interiér v černobílé kombinaci s hřejivými akcenty

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Jsou takové rekonstrukce, jejichž příběh nevypráví ani tak nový nábytek, materiály a modernější vzhled. Jsou především svědectvím o změně životního stylu a třeba i potřebě menšího množství místností, jakkoliv to většinou bývá právě naopak. Pojďte na návštěvu spolu s námi. Projekt 17RM od Studio ETN vznikl pro manželský pár, který se rozhodl přestěhovat blíže ke své […]
Proměna bytu pro novou životní etapu. Moderní interiér v černobílé kombinaci s hřejivými akcenty

Proměna bytu pro novou životní etapu. Moderní interiér v černobílé kombinaci s hřejivými akcenty

Zdroj: Studio ETN
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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