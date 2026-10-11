Proklikávat Google Mapy kvůli výletu nemusíte. Gemini naplánovala den u moře s kojencem z jediného hlasového zadání

Mandrem Beach v Severní Goa patří k místům, kde se na mapě tísní desítky pinů a pod každým visí stovky recenzí. Bhalla, který si plánování s Gemini vyzkoušel, za ztrátu času označil ruční skládání denního programu z mapových dat ve chvíli, kdy možností i podmínek přibývá. Samotné Mapy mu nevadily. Vadilo mu přepínání mezi fotkami, otevíracími dobami a prohlížečem. Proto otevřel aplikaci Gemini a svoje požadavky nadiktoval.
Proč Gemini poslala Bhallu s kojencem přes poledne do stínu
Zadání mělo čtyři vrstvy. První určovala místo a čas, tedy celý den na Mandrem Beach. Druhá popisovala cíle: západ slunce na pláži, oběd s místní kuchyní u moře a případně vodní sporty. Třetí vrstva přinesla omezení, protože Bhalla cestoval s kojencem a potřeboval program bezpečný a s rezervou pro změny. Poslední vrstva fungovala jako síto. Gemini směla doporučit jen podniky s hodnocením aspoň 4,2 hvězdy na Google Maps i na dalších recenzních platformách, výběr měla ověřit v blozích a přihlédnout k počasí, UV indexu a dopravě.
Výsledkem byl itinerář seřazený podle hodin. Ráno procházka u zátoky, k obědu plážový shack s místní kuchyní a odpoledne volnější program ve stínu. Silné UV záření mezi 11:30 a 15:00 tak Gemini vyřadila z času na pláži, a protože šlo o dítě, byl to nejdůležitější zásah do celého plánu. Na pláž program vracel kolem 17:30, právě včas na západ slunce.
Pak přišel doplňující dotaz na kavárnu se slušnou Wi-Fi. Při ručním hledání by se začínalo od nuly, Gemini však odpověděla v kontextu celého rozhovoru. Věděla, kde se Bhalla ten den pohybuje, s kým cestuje a co už má v plánu.
Napojení, které ChatGPT ani Perplexity zatím nemají
Google funkci Ask Maps představil v březnu 2026 jako nástroj pro „složité otázky z reálného světa“, u kterých lidé dosud museli dlouze hledat a pročítat recenze. Gemini v mapovém režimu zpracuje dotaz v běžné řeči s několika podmínkami zároveň, seskupí místa podle lokality, započítá vzdálenosti i časy přesunů a nechá uživatele pokračovat v konverzaci.
Konkurence má jiné silné stránky. ChatGPT umí procházet web a pamatuje si věci napříč konverzacemi, Perplexity nabízí citace a rešerši webu v reálném čase. Ani jeden z nich ale nemá přímý přístup k databázi míst v Google Maps s jejími recenzemi, otevíracími dobami, fotografiemi a navigací. Gemini je navíc propojená s Google Flights a Hotels. Hotový plán se dá rovnou otevřít v Mapách, místa uložit do seznamu nebo spustit navigaci.
Slabinu Bhalla našel u túr a méně obvyklých aktivit mimo turistické trasy. K takovým místům existuje méně dat a recenzí, a tím klesá spolehlivost výstupu. Čím víc se výlet vzdaluje oblíbeným cílům, tím víc ověřování zůstane na uživateli. Google sám v nápovědě upozorňuje, že odpovědi umělé inteligence mohou obsahovat chyby a důležité údaje je třeba si ověřit.
Pro plné Ask Maps zatím potřebujete angličtinu
Gemini v Česku funguje jako mobilní aplikace i na webu a česky rozumí. Pokročilejší mapové funkce včetně plného Ask Maps jsou ovšem zatím vázané na angličtinu a do dalších regionů se rozšiřují postupně. Nejlepší výsledek při plánování výletu tak český uživatel dostane, když zadání napíše nebo nadiktuje anglicky.
Nastavení je jednoduché. Stačí se přihlásit do Gemini, mít zapnutou aktivitu Keep Activity a zadat požadavek, žádný plugin ani ruční propojování služeb nejsou potřeba. Gemini pracuje s veřejně dostupnými daty z Google Maps. Kdo chce odpovědi šité víc na míru, připojí v nastavení další služby Googlu, a za volantem lze asistenta vyvolat přímo v Mapách hlasem nebo ikonou.
Pro tuzemský výlet se dá převzít Bhallova stavba zadání. Třeba takto: „Naplánuj mi jeden den v Českém Krumlově, chci historické centrum a dobrou restauraci na oběd, cestuji s malým dítětem, zohledni počasí a otevírací doby, doporuč jen místa s hodnocením nad 4,2.“ Obecné zadání vrátí obecný program, takže na každé konkrétní podmínce záleží.
Odkud Gemini bere tipy na parkování nebo skryté menu
Základem jsou data, která do Map přidávají sami uživatelé. Jen v roce 2025 jich komunita přidala přes miliardu recenzí a 80 milionů návrhů na úpravy. O dva roky dřív Google zablokoval nebo odstranil přes 170 milionů závadných recenzí. Údaj o čištění je tedy starší než údaj o přírůstku, takže z něj nejde vyčíst, kolik podvodných hodnocení se do Map dostává dnes. Filtr 4,2 hvězdy proto ověření nenahradí.
Tomu, kdo přesně ví, kam chce jít, stačí Mapy s navigací. Čas Gemini ušetří hlavně tam, kde je možností příliš mnoho a k tomu se musí brát ohled na řadu podmínek.
Od listopadu 2025 navíc Gemini v Mapách připravuje tipy v rubrice „co vědět předem“. Upozorňuje v nich na parkování, dress code nebo skryté menu a vychází přitom z recenzí i z dalších informací, které najde online.