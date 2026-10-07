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Projekt za 100 miliard dolarů skončil jako město duchů. Lidé, co si tu koupili byt, teď hořce litují

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Mělo to být ekologické město budoucnosti pro milion lidí, postavené na umělých ostrovech s rozpočtem astronomických 100 miliard dolarů. Dnes však gigantický projekt zeje prázdnotou a dokončena je pouhá pětina ambiciózního plánu.
Projekt za 100 miliard dolarů skončil jako město duchů. Lidé, co si tu koupili byt, teď hořce litují

Projekt za 100 miliard dolarů skončil jako město duchů. Lidé, co si tu koupili byt, teď hořce litují

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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