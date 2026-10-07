Projekt za 100 miliard dolarů skončil jako město duchů. Lidé, co si tu koupili byt, teď hořce litují

Sen o zelené oáze
V roce 2016 odstartoval v malajsijském státě Johor projekt s názvem Forest City. Developer Country Garden Pacificview plánoval na čtyřech umělých ostrovech o celkové rozloze 30 kilometrů čtverečních vybudovat futuristické ekologické město pro 700 000 až milion obyvatel. Investice měla dosáhnout neuvěřitelných 100 miliard amerických dolarů.
Propagační materiály slibovaly vertikální zahrady na fasádách, elektrické tramvaje, solární panely a nulové emise. Cílovou skupinou byla čínská střední třída hledající investici i druhý domov u moře.
Realita roku 2026 vypadá jinak. Dokončen byl pouze jediný ostrov o rozloze necelých tří kilometrů čtverečních – pouhých 15 procent z celého plánu. Místo pulzující metropole zde stojí osamocené věžáky, v nichž žije odhadem jen 5 000 až 9 000 stálých obyvatel. Obsazenost dokončených kapacit se pohybuje mezi jedním a pěti procenty.
Mateřská firma v dluhové spirále smrti
Mateřská společnost Country Garden se v roce 2023 propadla do hluboké dluhové krize s dluhem přesahujícím 187 miliard dolarů. Poprvé nesplatila své mezinárodní dluhopisy. Výstavba se prakticky zastavila.
Podle analytiků z Bloomberg Economics se jednalo o jeden z největších developerských krachů v historii Asie. Firma musela rozprodávat aktiva po celém světě, propouštět tisíce zaměstnanců a restrukturalizovat dluhy.
Forest City se tak ocitlo v pasti: nedokončený projekt bez financí, prázdné byty bez kupců, infrastruktura bez uživatelů.
Život v tichu: Když tma pohltí mrakodrapy
Nazmi Hanafiah, IT inženýr, který několik měsíců žil ve Forest City v pronajatém bytě, vzpomíná na atmosféru naprostého osamění. „Tento projekt měl být velkolepý a měl splnit obrovská očekávání, ale realita je zatím extrémně frustrující,“ říká.
„V noci tam byla naprostá tma, chodby mrakodrapů byly temné a strašidelné a v celém okolí nebylo doslova co dělat. Člověk se tam cítil úplně izolovaný od světa,“ vzpomíná na své působení v tichém městě.
Podle diskusí na Facebooku a Redditu se obyvatelé potýkají s nedostatkem základních služeb: obchody, restaurace, lékařská péče – vše je vzdálené desítky kilometrů. Veřejná doprava prakticky neexistuje.
Krokodýli versus organizovaný zločin
Kolem Forest City se postupně vyrojila řada mýtů. Bulvární média často tvrdí, že mezi věžáky žijí pouze krokodýli.
Skutečnost je střízlivější. Město bylo vybudováno v oblasti mangrovových bažin, které jsou přirozeným domovem krokodýla mořského. Na plážích proto visí standardní varovné cedule, ale krokodýli se zdržují v okolních vodách, nikoliv v ulicích.
Přesto prázdnota města přinesla reálné nebezpečí jiného druhu. V roce 2026 policie odhalila, že prázdné mrakodrapy s vynikající digitální infrastrukturou začaly přitahovat organizovaný zločin.
V jedné z opuštěných věží bylo odhaleno nelegální čínské podvodné call centrum, kde byly odhaleny stovky lidí zapojených do internetových podvodů. Podle policejního mluvčího zločinecké gangy využívaly prázdné byty jako základny pro online scamy zaměřené na oběti v Číně, Singapuru a Hongkongu.
Pokus o záchranu: Daňové ráje jako poslední naděje
V letech 2024 až 2026 se objevily pokusy o oživení skomírajícího projektu. Malajsijská vláda vyhlásila v lokalitě zvláštní finanční zónu s výraznými daňovými úlevami pro rodinné investiční fondy.
Podle analytiků z Reuters však tyto kroky přicházejí pozdě. „Forest City se stalo varováním pro celý region. Ukazuje, co se stane, když se megalomanské developerské plány střetnou s geopolitickou realitou a ekonomickými krizemi,“ uvedl singapurský ekonom pro Bloomberg.
Zda tato opatření dokážou vdechnout život miliardovému městu duchů, nebo zda Forest City zůstane jen monumentálním pomníkem nesplněných developerských snů, ukáže až čas. Zatím však betonové kolosy stojí tiše u moře a čekají na obyvatele, kteří možná nikdy nepřijdou.
Zdroje článku: bbc.com, reuters.com, bloomberg.com, dlubal.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý