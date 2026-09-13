Prohrabejte šuplíky v kuchyni. Jestli tam najdete tuhle drobnost se zvláštní značkou, sběratelé z Německa vám zaplatí až 30 000 Kč

Staré lžíce a vidličky po prarodičích bere většina lidí jako obyčejné nádobí. Přitom mezi nimi může ležet kousek, o který se perou sběratelé v Německu a Rakousku. Jestli máte doma jen kov na váhu, nebo malé jmění, poznáte podle maličké značky vyražené na rubu.
Drobný otisk na krčku lžíce, který rozhoduje o všem
Otočte lžíci a zaměřte se na místo, kde miska přechází v držadlo. Najdete tam skupinku miniaturních značek a hlavní roli mezi nimi hraje číslo. To udává, jak velká část slitiny připadá na čisté stříbro. Běžně narazíte na 925, kterému se přezdívá sterling, dále na 900 a u příborů hlavně na 800 a 835.
Proč zrovna nižší ryzosti? Čisté stříbro je tak měkké, že by se lžíce při jídle brzy prohnula, a tak se do slitiny přidávají pevnější kovy. Objeví-li se na držadle kterékoli z těch čísel, držíte pravý kov. Pod hranici osmi set dílů přitom zákon jít nedovolí.
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Vedle ryzosti bývá vyražený státní punc, tedy úřední potvrzení pravosti, nad kterým bdí Puncovní úřad. Na českém stříbře mají tyto značky podobu zvířat, hlavu kamzíka nebo zajíce.
Sběratelé ale nejvíc touží po kouscích z časů monarchie. Na těch bývá vyražený malý profil ženské tváře, kterému se říká hlava Diany. Rakousko-Uhersko jím značilo stříbro zhruba od roku 1866 do prvních poválečných let, takže podle něj poznáte stáří i původ předmětu. Posledním symbolem je dvojice nebo trojice písmen, tedy značka výrobce, a právě podle ní může hodnota výrazně stoupnout.
Proč po českém stříbře prahnou zrovna za západní hranicí
Zájem zahraničních sběratelů má prostý důvod. Spousta nejvyhledávanějších dílen vzešla z německy mluvícího prostoru. Zvučně znějí německé manufaktury WMF a Wilkens i rakouský Berndorf, doma pak především slovenský Sandrik z časů první republiky. České domácnosti přitom zdědily plné šuplíky náčiní z dob monarchie, kdy stříbrný servis patřil ke standardu lepších rodin. Co u nás leží zapomenuté v kredenci, míří jako žádané zboží na západ.
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Samotné jméno dílny ale záruku nedává. I pod hlavičkou Sandriku vznikaly obyčejné nerezové sady prodávané jako Anticorro a náčiní z alpaky. O pravém kovu proto rozhodne až státní punc, samotné logo nestačí.
Magnet a černý nálet odhalí pravdu doma
Řadu vodítek si ověříte i doma. Zkuste na lžíci přiložit magnet. Na stříbro nepůsobí. Pokud se tedy k náčiní přichytí, jde o obyčejnou slitinu. Napoví i tmavý povlak. Pravé stříbro na vzduchu časem tmavne, kdežto u hliníku ani nerezu k tomu nedochází, takže patina je spíš dobrá zpráva.
Levnější náhražku prozradí i písmena EPNS nebo Alpaca. Za obojím se skrývá jen tenoučká vrstva stříbra na obyčejném základu, která se na namáhaných hranách postupem času prodře a odhalí jinak zbarvený kov. Staré stříbro navíc nikdy nečistěte hrubou pastou, sedřete s ní patinu a s ní i část ceny. Matný povrch dá odborník do lesku snadno sám.
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O jedné věci lákavé titulky většinou mlčí. Za jednu starou stříbrnou lžíci dostanete spíš pár tisíc korun, u opravdu pěkných kousků se cena blíží čtyřem tisícům. Sběratel ovšem o samostatný kus nestojí, protože cenu dělá až kompletní sada. Nejžádanější je úplný servis pro šest nebo dvanáct lidí, ideálně v původní kazetě.
Nejvyšší cenu má kompletní servis v původní kazetě, ideálně souprava pro šest nebo dvanáct osob. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Taková sada v dobrém stavu vynese ve výkupu kolem osmi tisíc korun, v aukci se dostane do desítek tisíc a u povedených kusů běžně k 30 000 Kč. U mimořádných souprav od proslulých značek se dražební ceny dostanou i ke sto tisícům. Nejhorší cesta vede rovnou do zastavárny. Tam vyplatí jen cenu kovu podle hmotnosti, u stříbra pár desítek korun za gram, takže z celé sady zbude sotva pár stokorun. Lepší je zajít za starožitníkem nebo si značku ověřit u Puncovního úřadu. O tom, jestli doma máte cenné dědictví, občas rozhodne jediné razítko, kterého byste si bez otočení příboru vůbec nevšimli.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/znacka-stribro-cena/, http://venina.cz/punc2.html, https://www.fajntip.cz/clanky/stare-pribory-po-babicce-mohou-mit-cenu-az-100-000-kc-rozhoduje-znacka-na-zadni-strane-20260831-11091.html, https://www.tvguru.cz/mozna-prave-vy-obedvate-se-lzici-za-4-tisice-korun/, https://www.tiscali.cz/otocte-vsechny-pribory-vzhuru-nohama-pokud-na-nich-najdete-vyryty-tento-symbol-sberatele-vam-za-ne-nabidnou-klidne-i-30-000-kc-670810