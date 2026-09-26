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Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč

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Dennívýzva
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Zaprášené krabice na půdě a ve sklepě obcházíme roky bez povšimnutí. Přitom se mezi otlučenými autíčky, rozebranou stavebnicí a starými plyšáky občas skrývá kousek, po kterém dnes sběratelé doslova skáčou. Generace, která si těmito hračkami prošla v dětství, za ně dokáže zaplatit sumy, jaké by od obyčejné hračky nikdo nečekal. Než ale začnete počítat výdělek, […]
Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč

Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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