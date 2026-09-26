Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč

Zaprášené krabice na půdě a ve sklepě obcházíme roky bez povšimnutí. Přitom se mezi otlučenými autíčky, rozebranou stavebnicí a starými plyšáky občas skrývá kousek, po kterém dnes sběratelé doslova skáčou. Generace, která si těmito hračkami prošla v dětství, za ně dokáže zaplatit sumy, jaké by od obyčejné hračky nikdo nečekal. Než ale začnete počítat výdělek, hodí se vědět, které kousky mají skutečnou cenu a proč.
Proč staré hračky náhle stojí majlant
Ještě před pár desítkami let neměla plastová tatrovka pro nikoho žádnou cenu a spousta těchhle hraček skončila rovnou v kontejneru. Majitelé mezitím dospěli, staré kousky ze skříní putovaly do koše a nikdo za nimi netruchlil. Zvrat přišel až s odstupem let.
Lidé, kteří s těmito hračkami vyrůstali, dnes vydělávají a chtějí si kousek bezstarostných let koupit zpátky. Kolem vzácných kusů tak vzniklo regulérní obchodní prostředí, kde se o nejžádanější exempláře svádějí tvrdé souboje. Sběratelé se nejvíc ženou za kousky ze šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Ve zachovalé podobě se jich totiž dochoval jen zlomek.
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Nejhlasitější případ přišel v květnu 2024. Na aukčním portálu Aukro se plastový model nákladní Tatry 813 vyšplhal až na 235 000 korun, tedy na sumu, za kterou se dá pořídit ojeté auto. Rozhodovalo hlavně to, kdo hračku vyrobil. Šlo o kus z družstva Dubena, kterých vzniklo pouhých několik desítek, k tomu v originální krabici a bez jediné praskliny.
Takové částky jsou ovšem výjimka. Podle dat portálu Aukro překonalo od roku 2020 hranici 100 000 korun jen šest položek. Vedle dubenské tatrovky mezi ně patřil bakelitový model Tatry T111 za 131 000 korun a tři velké sbírky, třeba autíčka značky Směr i s krabičkami nebo obří sada modelových vláčků. Naprostá většina hraček, které lidem leží doma, se přitom prodá jen za stovky nebo nižší tisíce korun.
Cenu určuje hlavně stav a původní krabice
Samotné stáří hodnotu nezaručí. Rozhoduje hlavně to, v jaké je hračka kondici, jestli jí nic nechybí a jestli je všechno původní. Exemplář, kterému chybí kola a lak má vybledlý časem, má cenu jen symbolickou, zatímco pěkně opečovaná hračka bez oděrek žene cenu nahoru.
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Body navíc přidá i původní krabice. Obal přitom většinou skončil v koši hned po rozbalení, a právě proto je dnes tak žádaný. Roli hraje také konkrétní provedení. „Nezřídka je cena málo vídané barevné varianty několikanásobná proti těm běžnějším barvám,“ uvedl pro Aktuálně.cz Pavel Krejčíř, expert Aukra na starožitnictví a sběratelství. Ukázala to modrá motorka Matchbox z prototypové série, kterou někdo vydražil za 55 500 korun, přestože oficiálně vyšla jen ve stříbrné.
Co hledat v krabicích a na půdě
Tatrovky zdaleka nejsou jediná trefa. Sběratelé pokukují i po dalších kouscích:
kovová stavebnice Merkur, kterou u nás vyrábějí už od roku 1920; vláčky a kolejiště; figurky Igráčka z prvních sérií; plyšoví mončičáci; nafukovací zvířátka od výtvarnice Libuše Niklové; drobné angličáky Matchbox. Přečtěte si také: Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla
Ucelená sada, které nechybí originální obal ani papíry, se běžně vyšplhá na desítky tisíc korun. Mezi autíčky táhnou hlavně málo vyráběné kusy a modely, které tehdy mířily na vývoz na Západ. Sehnat se daly hůř a výrobci si u nich dávali na zpracování větší práci.
Vedle autíček patří mezi žádané úlovky i staré plyšové hračky a figurky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Než hračku prodáte, dejte si pozor na tyhle věci
Nejčastější cestou bývá aukce na Aukru, kde o výsledné ceně rozhodnou sami zájemci. Kdo chce dostat slušnou nabídku, měl by si dát záležet na prezentaci: ověřit, že hračka funguje, pořídit ostré fotky z více úhlů a napsat popis, který nic nezastírá. Narychlo splácané inzeráty totiž zkušení sběratelé přehlížejí. Pomůže i porovnat, za kolik se podobné kusy prodaly dřív.
Rozhodně se nevyplácí hračku přelakovat nebo ji doma opravovat. Zkušené oko takový zásah odhalí během chvilky a hodnota kvůli němu prudce klesne, protože nejvíc se cení právě původní stav. Pozor si dejte i na letáky, kde jeden zájemce vykupuje najednou úplně všechno, od hraček přes obrazy po mince. Nikdo takhle široce nesbírá, takže za tím obvykle stojí překupník, kterému jde o co nejlevnější nákup a rychlý další prodej se ziskem.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/622636/stare-hracky-stoji-tisice-expert-hitem-u-sberatelu-jsou-auticka-na-kabel.html, https://www.dotyk.cz/magazin/socialismus-hracky-prodej/, https://www.autojournal.cz/plastova-tatra-813-se-v-aukci-prodala-za-235-tisic-korun/, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/nemate-doma-poklad-stare-hracky-a-modely-jdou-na-dracku-stoj/r~fd8df050321511efb589ac1f6b220ee8/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/hracky-socialismus-sberatelstvi/