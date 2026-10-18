Profesionální cukrářka mi poradila skvělý trik na odpalované těsto. Od té doby se mi profiterolky a větrníky vždycky povedou

Když přijde řeč na francouzské cukrářské umění, drobné kuličky z odpalovaného těsta naplněné hebkým krémem a přelité sametovou čokoládou představují absolutní vrchol elegance. Domácí profiterolky na první pohled působí jako mistrovské dílo vyhlášeného šéfkuchaře, ale v praxi si je zvládnete připravit i v běžné kuchyni. Nadýchané bochánky s dutým středem v sobě ukrývají jemnou vanilkovou náplň, kterou dokonale doplňuje hořkosladká čokoládová poleva.
Původ tohoto ikonického dezertu sahá do 16. století a je spojen s příchodem italské šlechtičny Kateřiny Medicejské na francouzský královský dvůr. Její osobní kuchař Popelini tehdy vymyslel přelomové odpalované těsto, z něhož se postupně vyvinuly slavné větrníky, eklérky i samotné profiterolky. Název pochází ze starofrancouzského slova označujícího drobnou odměnu nebo malý zisk – a přesně tím tyto lahodné kuličky po staletí zůstávají.
Obrovskou předností odpalovaných kuliček je jejich neuvěřitelná přizpůsobivost různým chutím. Tradiční vanilkový krém můžete snadno obměnit přidáním kapky kvalitního likéru, lžičky pistáciové pasty nebo trochy čerstvě nastrouhané pomerančové kůry. Místo klasické tmavé čokolády lze na přelití použít lesklou bílou čokoládu s posypem z drcených lyofilizovaných malin či pražených lískových oříšků. Pro osvěžující letní variantu můžete vnitřek naplnit poctivou smetanovou zmrzlinou a podávat je ihned po přelití teplou čokoládovou omáčkou, čímž vytvoříte neodolatelný kontrast teplot.
V hrnci smíchejte vodu, mléko, máslo, sůl a cukr. Ingredience přiveďte k varu a vmíchejte do nich mouku. Těsto odpalujte 3–4 minuty.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto odstavte z tepla a po minutě do něj zapracujte vejce, jedno po druhém. Z těsta pak vytvořte na plechu hromádky s rozestupy asi 5 cm.
Tip: Aplikaci hromádek vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí. Aby se profiterolky k plechu nepřipekly, pokryjte ho pečicím papírem.
Vzniklé profiterolky pečte v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 10–18 minut.
Poznámka: Doba pečení je závislá na vlastnostech vaší trouby. Pochoutka by měla být upečená dozlatova.
Střed spodní části každé profiterolky propíchněte, aby z ní odešla pára a všechny je nechte zcela vychladnout. Mezitím připravte krém.
Do hrnce nalijte 150 ml mléka, které zahřejte a nechte v něm rozpustit klasický i vanilkový cukr. Poté do něj vmíchejte směs 50 ml vlažného mléka a vanilkového pudinku v prášku.
Směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu, odstavte ji z tepla a nechte zcela vychladnout. V samostatné míse následně vyšlehejte smetanu dotuha a vešlehejte ji do pudinkového základu.
Krémem poté naplňte cukrářský sáček s plnicí špičkou a aplikujte ho do otvorů, které jste vytvořili ve spodní části profiterolek. Nakonec v samostatném rendlíku smíchejte smetanu s čokoládou, kterou nechte rozpustit.
Rychlé domácí profiterolky ponořte do čokoládové polevy a po jejím zaschnutí je servírujte dle potřeby.
Tip: Než dezert zkonzumujete, uchovávejte ho ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato