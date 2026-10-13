Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Prodejce zazvonil seniorům u dveří a přesvědčil je k podpisu. Zákon jim dává více času, než si mnozí myslí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Smlouva podepsaná podomnímu obchodníkovi nemusí znamenat definitivní závazek. Při nevyžádané návštěvě podnikatele v domácnosti nebo během organizovaného prodejního výletu mají spotřebitelé zpravidla 30 dnů na odstoupení bez uvedení důvodu. Záleží však na okolnostech prodeje a druhu smlouvy.
Podpis pod tlakem nemusí být konečný.

Podpis pod tlakem nemusí být konečný.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:30

Reklama
Další články z Byznys trendy
V Česku tisícovka, v Polsku téměř 39 tisíc korun. Rozdíly v podpoře nejstarších seniorů jsou otřesné
V Česku tisícovka, v Polsku téměř 39 tisíc korun. Rozdíly v podpoře nejstarších seniorů jsou otřesné
Stárnoucí rodiče mohou zůstat doma i bez nepřetržité péče rodiny. Mnozí Češi netuší, na jakou pomoc mají nárok
Stárnoucí rodiče mohou zůstat doma i bez nepřetržité péče rodiny. Mnozí Češi netuší, na jakou pomoc mají nárok

Péče o stárnoucí rodiče představuje pro tisíce českých rodin každodenní starost. Mnozí senioři chtějí...

Výplata důchodů se od července 2027 změní. Nový systém se dotkne milionů penzistů
Výplata důchodů se od července 2027 změní. Nový systém se dotkne milionů penzistů

Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení čeká od 1. července 2027 významná změna. Skončí...

Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla
Češi, kteří pracují i v důchodu, mohou získat další peníze každý rok. Vláda připravila nová pravidla

Češi, kteří si přivydělávají ke starobnímu důchodu, by mohli získat další pravidelné zvýšení penze. Vládní...

Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas
Německé lázně lákají na koupání za pouhých 300 Kč. Senioři mohou využít výhodné vstupné, musí ale přijít včas

Termální lázně Bad Füssing v Dolním Bavorsku nabízejí jednu z cest, jak si užít termální koupání bez...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.