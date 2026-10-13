Prodejce zazvonil seniorům u dveří a přesvědčil je k podpisu. Zákon jim dává více času, než si mnozí myslí

Obchodník přijde s nabídkou drahého přístroje, předloží smlouvu a žádá okamžitý podpis. Zákazník se může obávat, že už po jeho odchodu nebude možné nic změnit. Občanský zákoník však pro některé způsoby prodeje stanoví delší ochrannou lhůtu než obvyklých 14 dnů. Podle ustanovení o smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory může dosáhnout 30 dnů. Tato možnost není vyhrazena pouze seniorům, ale všem lidem nakupujícím jako spotřebitelé. Platí bez nutnosti dokazovat, že je obchodník k podpisu přiměl nátlakem.
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Rozhodují okolnosti návštěvy
Třicetidenní lhůta se vztahuje na smlouvu uzavřenou při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti. Zákon ji přiznává také při prodejním výletu organizovaném podnikatelem za účelem propagace zboží nebo služeb. Samotná skutečnost, že se prezentace konala v restauraci či společenském sále, ale automaticky nezaručuje 30 dnů. Pokud nešlo o takový výlet, může se uplatnit běžná čtrnáctidenní lhůta pro smlouvy uzavřené mimo provozovnu. Stejně je nutné rozlišit neohlášený příchod obchodníka od návštěvy, kterou si zákazník předem sám sjednal. Rozhodující je skutečný průběh prodeje, nikoliv pouze označení akce na pozvánce.
Důležitý je den převzetí
Při nákupu zboží začíná lhůta běžet až po jeho převzetí, nikoliv automaticky po podpisu smlouvy. Prvním dnem je den následující po převzetí, u více samostatně dodaných kusů obvykle po doručení posledního. U služeb se naproti tomu lhůta zpravidla počítá od uzavření smlouvy. Spotřebitel může odstoupit dokonce ještě předtím, než mu zakoupené zboží dorazí. Pokud poslední den lhůty připadne na víkend nebo svátek, posouvá se na nejbližší pracovní den. Jestliže obchodník zákazníka řádně nepoučil o právu odstoupit, může se lhůta prodloužit až o další rok.
Odstoupení stačí včas odeslat
Zákon nevyžaduje zvláštní formulář ani vysvětlení důvodů, proč si zákazník nákup rozmyslel. Kvůli případnému sporu je ale vhodné odstoupit písemně. V oznámení má být uvedeno, kdo smlouvu uzavřel, s jakou firmou, kdy a čeho se odstoupení týká. Lze jej zaslat na e-mail podnikatele nebo doporučeným dopisem na jeho sídlo. Kopii zprávy, potvrzení o odeslání a další související dokumenty je dobré uschovat. K dodržení lhůty postačí prokazatelně odeslat odstoupení nejpozději její poslední den.
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Vrácení peněz má vlastní lhůtu
Po odstoupení musí zákazník zakoupené zboží zpravidla odeslat nebo předat do 14 dnů. Podnikatel má rovněž 14 dnů na vrácení přijatých peněz, včetně základních nákladů na dodání. S vyplacením však může vyčkat, dokud zboží nedostane zpět nebo mu zákazník neprokáže jeho odeslání. Náklady na zpětné zaslání obvykle nese kupující, pokud o této povinnosti dostal potřebné informace. Zvláštní pravidlo se týká rozměrného zboží dodaného domů při uzavření smlouvy mimo provozovnu, které nelze běžně poslat poštou. Takové zboží musí podnikatel za zákonných podmínek vyzvednout na vlastní náklady.
Ne každou smlouvu lze zrušit
Právo odstoupit bez udání důvodu není neomezené. Výjimka se může týkat například výrobků upravených podle individuálního přání zákazníka nebo rychle se kazícího zboží. U některých hygienických výrobků rozhoduje, zda zákazník porušil jejich ochranný obal. Omezení se týkají také služeb, které již byly v plném rozsahu poskytnuty za splnění zákonných podmínek včetně výslovného souhlasu. Pouhé vyzkoušení běžného zboží ovšem samo o sobě neznamená ztrátu práva na odstoupení. Pokud jej kupující používal nad rámec nezbytného vyzkoušení, může odpovídat za snížení jeho hodnoty.
Na předváděcí akci nelze hned vybírat peníze
Organizované předváděcí akce mají ještě jednu důležitou pojistku, která se netýká jen samotného odstoupení. Prodávající na takové akci nesmí požadovat ani přijmout kupní cenu nebo její část. Zákaz platí rovněž po dobu sedmi dnů od uzavření smlouvy. Týká se také záloh a jiných poplatků, kterými by se obchodník snažil platbu nahradit. Toto pravidlo se vztahuje na organizované akce vymezené zákonem o ochraně spotřebitele. Neznamená však, že stejný sedmidenní zákaz platí při každé jednotlivé návštěvě obchodníka doma.
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Odmítnutí prodejce není poslední slovo
Pokud obchodník tvrdí, že podepsanou smlouvu nelze zrušit, neměl by zákazník čekat na jeho souhlas. Odstoupení je potřeba včas odeslat a uchovat všechny důkazy o jeho odeslání. Při podezření na agresivní prodejní praktiky lze podat podnět České obchodní inspekci. Samotný podnět ovšem nevyřeší spor o vrácení peněz. K tomu slouží po neúspěšném pokusu o dohodu také mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Návrh lze zpravidla podat nejpozději do jednoho roku od prvního uplatnění nároku u obchodníka.
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