Prodejce si spletl DDR4 a DDR5 a prodal paměti za 3 000 Kč. Ve skutečnosti mají hodnotu přes 12 000 Kč

Příběh, který se v únoru rozjel na Redditu, je prostý. Uživatel s přezdívkou HappifyChris procházel nabídky na Facebook Marketplace a narazil na inzerát označený jako DDR4 paměti za 120 dolarů. Jenže na fotkách poznal něco jiného: 32GB kit Corsair Dominator DDR5 s taktem 6 000 MHz. Prodávající tvrdil, že mu paměti „nefungovaly“ s jeho DDR5 deskou, a proto je vyhodnotil jako DDR4. Kupující zaplatil požadovanou cenu, odešel s krabicí a teprve doma potvrdil, co tušil. Podle kurzu ČNB k 25. únoru 2026 zaplatil v přepočtu asi 2 466 Kč. Tržní hodnota takového kitu se v tu dobu pohybovala kolem 500 eur, tedy přibližně 12 110 Kč. Rozdíl? Téměř 9 650 Kč. Skoro pětinásobek.
Jak si prodejce spletl generaci pamětí
Nejpravděpodobnější scénář vypadá podle komentářů na Redditu takto: prodávající modul zasunul do základní desky, počítač nenastartoval nebo nedetekoval RAM a bez další diagnostiky usoudil, že drží v ruce DDR4. Komunita pod příspěvkem opakovaně tipovala nedocvaknutý modul, špatně zvolené sloty nebo problém samotné desky. Nikdo z komentujících nepovažoval za pravděpodobné, že by šlo skutečně o DDR4.
A tady je háček, který celou záměnu umožnil. U řady Corsair Dominator Platinum RGB mají moduly DDR4 i DDR5 shodné rozměry (135 × 8 × 56 mm). Masivní hliníkový chladič s RGB osvětlením vypadá u obou generací prakticky identicky. Kdo nezná part number nebo nečte štítek, generaci zvenku nerozliší.
Proč je DDR5 v roce 2026 tak drahá
Částka přes 12 000 Kč za 32GB kit pamětí zní absurdně; ještě v roce 2024 se podobné sady prodávaly za třetinu. Jenže trh s paměťmi prochází krizí, kterou analytická firma TrendForce dokumentuje kvartál po kvartálu. Mechanismus je přímočarý:
- Výrobci čipů přesunuli výrobní kapacity k pamětem HBM a serverovým modulům, které pohánějí AI infrastrukturu.
- Běžné spotřebitelské DRAM dostávají méně alokace.
- V prvním čtvrtletí 2026 zdražily konvenční DRAM o 55–60 % oproti předchozímu kvartálu, ve druhém se čekalo dalších 58–63 %.
Už v polovině roku 2025 přitom TrendForce upozorňoval, že DDR4 dostává od výrobců plány na ukončení výroby, protože vyšší marže leží u DDR5, LPDDR5 a HBM. Výsledek? DDR5 zdražuje, DDR4 se pomalu stahuje z trhu a cenový rozptyl mezi generacemi roste do extrémů.
Na českém trhu to vidíme konkrétně. Běžný 32GB DDR4 kit od G.SKILL se na Alze prodává za 5 199 Kč, zatímco srovnatelný 32GB DDR5 kit Patriot stojí 11 290 Kč, tedy více než dvojnásobek. U prémiových Corsair DDR5 kitů pak Heureka ukazuje rozpětí 10 190 až 12 716 Kč, čímž se dostáváme přesně k částkám z tohoto příběhu.
Etika nákupu: šťastný deal, nebo využití neznalosti?
Redditová komunita se v komentářích rozštěpila. Jedna skupina kupujícího oslavovala, protože zaplatil přesně to, co prodávající chtěl, a navíc nesl riziko, že moduly budou skutečně nefunkční. Druhá skupina byla ostřejší: měl prodejce upozornit, protože vědomě využil jeho neznalost.
Technicky čisté, morálně šedé. Kupující nepodváděl, nelhal, nemanipuloval s cenou. Ale věděl, že kupuje věc za zlomek její hodnoty, a mlčel. V soukromém prodeji mezi dvěma lidmi na Facebooku neexistuje reklamační řád ani odstoupení od smlouvy jako v e-shopu. Jakmile si podali ruce a peníze přešly z ruky do ruky, obchod byl hotový.
Jak se podobné chybě vyhnout
Ať už prodáváte, nebo kupujete z druhé ruky, pár kroků vás ochrání před tím, abyste přišli o tisíce korun:
- Čtěte štítek na modulu. Generace DDR4 nebo DDR5 je na něm vždy uvedena spolu s taktem a part numberem.
- Neřiďte se vzhledem chladiče. U Corsair Dominator vypadají obě generace stejně.
- Ověřte kompatibilitu s deskou. Platforma AMD AM5 pracuje výhradně s DDR5. Pokud prodávající tvrdí, že mu DDR5 nefunguje na DDR5 desce, problém je jinde než v typu paměti.
- Žádejte fotku z BIOSu nebo diagnostiky. Screenshot ze Správce úloh nebo průchod nástrojem MemTest86 potvrdí kapacitu, takt i funkčnost.
Celý příběh nakonec nestojí na štěstí jednoho kupujícího. Stojí na tom, že v době, kdy 32GB kit pamětí stojí víc než slušný procesor, rozhoduje o tisících korun obyčejná schopnost přečíst štítek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda